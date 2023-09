Amerikaans inflatiecijfer centraal op beurzen

Op de Europese beurzen gaat de aandacht woensdag vooral uit naar het inflatiecijfer van de Verenigde Staten, dat later op de dag naar buiten komt. Dat cijfer zal waarschijnlijk gaan bepalen of de Federal Reserve volgende week de rente in de grootste economie ter wereld opnieuw zal gaan verhogen of een rentepauze zal houden. Beleggers hopen dat de inflatie voldoende is afgekoeld en de Fed de rente onveranderd zal laten.

Economen verwachten dat de Amerikaanse inflatie in augustus weer is opgelopen tot 3,6 procent, van 3,2 procent in juli. De zogeheten kerninflatie, waarin de sterk schommelende prijzen voor energie en voeding niet worden meegenomen, zal daarentegen waarschijnlijk zijn afgekoeld tot 4,3 procent, van 4,7 procent een maand eerder.

Ook wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat donderdag op het programma staat. De ECB heeft de rente al negen keer op rij verhoogd om de inflatie in het eurogebied aan te pakken. Of de rente voor de tiende keer zal worden opgeschroefd is echter nog geen uitgemaakte zaak. Verschillende nationale centralebankpresidenten hebben zich de afgelopen tijd voor en tegen een renteverhoging uitgesproken.

De AEX-index op het Damrak lijkt lager te gaan beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met verliezen openen. De Aziatische aandelenmarkten gingen woensdag omlaag, na de lagere slotstanden op Wall Street. De Nikkei in Tokio sloot 0,2 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,1 procent in de min.

De Europese toeleveranciers van Apple zullen mogelijk in de belangstelling staan na de koersdaling van het Amerikaanse techconcern. Apple presenteerde dinsdag de nieuwe iPhone 15 en vernieuwde versies van de Apple Watch op zijn jaarlijkse evenement. Beleggers waren niet onder de indruk van de nieuwe producten en stuurden het aandeel 1,8 procent lager.

In Londen gaat de aandacht uit naar BP. Topman Bernard Looney van het Britse olie- en gasconcern is per direct afgetreden vanwege relaties met collega’s in het verleden. Hij stond sinds begin 2020 aan het hoofd van BP. Looney wordt tijdelijk opgevolgd door financieel directeur Murray Auchincloss.

De euro was 1,0740 dollar waard, tegen 1,0727 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 89,14 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 92,27 dollar per vat.