Brussel wil supercomputers inzetten om AI-start-ups te trainen

De Europese Commissie wil dat ontwikkelaars van nieuwe kunstmatige intelligentie die kunnen trainen op de supercomputers die de Europese Unie telt. De EU moet vooroplopen met de baanbrekende technologie om die in goede banen te kunnen leiden, zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen in haar jaarlijkse ’troonrede’.

Europa dreigt achterop te raken bij de Verenigde Staten en China, die veel in AI investeren. Maar de EU kan haar voordeel doen met haar supercomputers, denkt Von der Leyen. “Dankzij onze investeringen van de afgelopen jaren is Europa uitgegroeid tot een leider in supercomputers, met drie van de vijf krachtigste supercomputers van de wereld.”

Daarom kondigt ze in de zogeheten Staat van de Europese Unie, haar jaarlijkse beleidstoespraak in Straatsburg, “een nieuw initiatief aan om onze geavanceerde computers ter beschikking te stellen aan AI-start-ups om hun modellen te trainen”.