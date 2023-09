Chipbedrijven bij dalers op afwachtend Damrak

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML behoorden woensdag tot de dalers op de Amsterdamse beurs. In de chipsector reageerden beleggers op de koersdaling van Apple, die volgde op de presentatie van de nieuwe iPhone 15. De Europese chipfabrikanten STMicroelectronics en Infineon, die Apple als klant hebben, daalden rond de 0,9 procent. Veel van de Apple-leveranciers zijn weer klanten van de Nederlandse chipbedrijven ASMI, Besi en ASML, die tot 0,7 procent verloren.

Verder wordt op de Europese beurzen vooral gewacht op het inflatiecijfer van de Verenigde Staten, dat later op de dag naar buiten komt. Dat cijfer zal waarschijnlijk gaan bepalen of de Federal Reserve volgende week de rente in de grootste economie ter wereld opnieuw zal gaan verhogen of een rentepauze zal houden. Beleggers hopen dat de inflatie voldoende is afgekoeld en de Fed de rente onveranderd zal laten.

Ook wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat donderdag op het programma staat. De ECB heeft de rente al negen keer op rij verhoogd om de inflatie in het eurogebied aan te pakken. Of de rente voor de tiende keer zal worden opgeschroefd is nog geen uitgemaakte zaak.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 735,08 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 849,60 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden 0,3 procent. Londen zakte 0,2 procent, na een sterker dan verwachte krimp van de Britse economie. Die kromp in juli met 0,5 procent. Dat was de grootste afname in zeven maanden.

Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler in de AEX, met een verlies van ruim 2 procent. De verzekeraars NN Group en ASR en de banken ABN AMRO en ING waren de sterkste stijgers, met plussen tot 1,3 procent.

In Londen verloor BP ruim 1 procent. Topman Bernard Looney van het Britse olie- en gasconcern is per direct afgetreden vanwege relaties met collega’s in het verleden. Hij stond sinds begin 2020 aan het hoofd van BP. Looney wordt tijdelijk opgevolgd door financieel directeur Murray Auchincloss.

Inditex zakte dik 1 procent in Madrid. De eigenaar van kledingketen Zara boekte in de eerste jaarhelft een recordwinst, mede dankzij prijsverhogingen, maar beleggers hadden op meer gehoopt.

De euro was 1,0736 dollar waard, tegen 1,0727 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 89,18 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 92,33 dollar per vat.