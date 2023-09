Citigroup en moeder Google winnen op beurs na reorganisaties

Citigroup en Google-moederbedrijf Alphabet hoorden woensdag bij de winnaars op de beurzen in New York nadat er nieuws over reorganisaties naar buiten was gekomen bij de bank en het techbedrijf. Citigroup kondigde aan enkele topposities te schrappen in de aansturing van het financiƫle concern. Ook zouden er minder mensen met ondersteunende functies nodig zijn. Hoeveel banen er in totaal verloren gaan, is nog niet bekend, maar beleggers lijken positief over deze poging om de kosten te besparen. Het aandeel won bijna 2 procent.

Alphabet ging 1 procent hoger de handel uit. Google ontslaat volgens nieuwssite Semafor honderden mensen binnen zijn wereldwijde rekruteringsteam, omdat het techconcern komende tijd verwacht minder hard te moeten zoeken naar nieuw personeel. Google zelf weigerde duidelijkheid te geven over het aantal mensen dat precies op straat wordt gezet. Wel legde een woordvoerster van Google aan Semafor uit dat er de laatste tijd minder vaak een beroep gedaan wordt op het rekruteringsteam. Dat zou het noodzakelijk maken om de omvang van het team te verkleinen.

Apple is verder omlaaggegaan op de Amerikaanse aandelenbeurzen. Beleggers reageerden op berichten dat de Chinese regering ontkent iPhones te hebben verboden op ministeries en zetten de onderneming dik 1 procent lager. Dinsdag zakte Apple nog 1,7 procent doordat beleggers niet onder de indruk waren van de presentatie van nieuwe producten van het techconcern, waaronder de iPhone 15. En vorige week stond Apple nog flink onder druk na mediaberichten over zo’n verbod op het gebruik van niet-Chinese smartphones door ambtenaren op het werk.

De algehele stemming op Wall Street was gemengd. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 34.575,53 punten. De andere toonaangevende graadmeters gingen wel omhoog. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 4467,44 punten en techbeurs Nasdaq won 0,3 procent tot 13.813,59 punten.

Beleggers verwerkten de nieuwste inflatiegegevens van de Verenigde Staten. Die lieten zien dat de consumentenprijzen in augustus met 3,7 procent zijn gestegen. Dat was iets meer dan de 3,6 procent die economen hadden voorzien. In juli bedroeg de inflatie nog 3,2 procent. De Federal Reserve heeft de rente al flink verhoogd om de inflatie aan te pakken. Volgende week vergadert de Amerikaanse centrale bank opnieuw over het rentetarief. Beleggers hopen dat de Fed de rente dan onveranderd zal laten.