CNV: acties grondpersoneel KLM voorlopig opgeschort

Vakbond CNV gaat voorlopig nog even geen acties opzetten onder het grondpersoneel bij KLM. Vlak voor het verstrijken van het door de bond gestelde ultimatum heeft de luchtvaartmaatschappij woensdagavond een aantal concrete toezeggingen gedaan om de bonden tegemoet te komen in het gestrande cao-overleg, laat CNV-onderhandelaar Souleiman Amallah weten.

Zo heeft KLM volgens hem toegezegd bereid te zijn een flink stuk te schuiven in zijn loonbod. Voor CNV zijn de toezeggingen voldoende om donderdagochtend het formele overleg met KLM te hervatten. “Dat betekent dat we eventuele acties voorlopig even opschorten.”

Niet alleen CNV, maar ook FNV dreigde acties op te zetten als KLM niet zou ingaan op een ultimatum dat donderdag afloopt. Het is nog onduidelijk of ook FNV voorlopig wil afzien van die plannen. Eerder zei FNV dat er volgende week al gestaakt zou kunnen worden als KLM niet over de brug zou komen.

KLM heeft ongeveer 15.000 grondmedewerkers. Het gaat bijvoorbeeld om medewerkers die bagage in- en uitladen, vliegtuigen verslepen of passagiers in de vertrekhallen te woord staan.

Vooral over de hoogte van het loonbod waren de vakbonden eerder erg verontwaardigd. Tot nu toe kwam de luchtvaartmaatschappij niet verder dan 6 procent loonsverhoging voor nu en 3 procent voor volgend jaar, zegt Amallah.

De CNV’er houdt de optie om later alsnog actie te voeren, nog wel open. “Met dien verstande dat als we uiterlijk zondag 17 september nog steeds geen onderhandelingsresultaat hebben bereikt, we daarna alsnog acties gaan opstarten.”