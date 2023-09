Hamburgs havenbedrijf HHLA voor bijna helft in handen van MSC

’s Werelds grootste rederij MSC koopt zich voor bijna de helft in bij het Hamburgse havenbedrijf HHLA. De stad Hamburg blijft nipt meerderheidsaandeelhouder van het logistieke bedrijf. Volgens het stadsbestuur helpt de deal om de haven, die kampt met felle concurrentie uit Rotterdam en Antwerpen, sneller te laten groeien.

“Dit kan onze gezamenlijke maritieme economie de stuwkracht geven die in moeilijke tijden nodig is”, zei burgemeester Peter Tschentscher bij de bekendmaking van de overeenkomst in de Noord-Duitse stad.

Binnen het strategisch partnerschap met MSC kopen de rederij en de gemeente via een gezamenlijk bedrijf HHLA, dat nu nog een beursnotering heeft. Die joint venture biedt 16,75 euro per aandeel, tegenover een aandelenprijs van 11,50 euro vlak voor de bekendmaking. Uiteindelijk zal het havenbedrijf voor 49,9 procent in handen zijn van MSC en voor 50,1 procent in handen van Hamburg.

Hamburg heeft nu nog een belang van 69 procent in HHLA en benadrukt altijd de meerderheidsaandeelhouder te blijven. Het stadsbestuur benadrukt ook dat er afspraken met MSC zijn gemaakt over het behoud van invloed. Zo mag Hamburg de topman en president-commissaris voordragen. Maar tegelijkertijd stelt de voor economie verantwoordelijke wethouder Melanie Leonhard dat een “sterke partner” nodig is om internationaal te kunnen concurreren.

Net als andere zeehavens kampt Hamburg met een dalende overslag door zwakkere economische vooruitzichten. Maar de Hamburgse haven verliest ook al tijden marktaandeel ten opzichte van de havens van Rotterdam en Antwerpen. Daarbij speelde mee dat Hamburg verder landinwaarts ligt, terwijl containerschepen steeds groter worden en daardoor moeilijker via de Elbe de haven kunnen bereiken.

De samenwerking met het in Genève gevestigde MSC, dat in handen is van de Italiaanse oprichtersfamilie Aponte, krijgt ook kritiek in Duitsland. De miljardair Klaus-Michael Kühne verklaarde tegenover de Frankfurter Allgemeine Zeitung dat wat hem betreft de Hamburgse rederij Hapag-Lloyd, waarin hij een groot belang heeft, een betere partner zou zijn geweest. Kühne toonde eerder zelf interesse in een meerderheidsbelang in het havenbedrijf, maar dat wees de stad Hamburg af.