IEA waarschuwt voor olietekort door beperkingen oliekartel

De verminderde leveringen van olie uit landen als Saudi-Arabië en Rusland zorgen in oktober tot en met december voor een “aanzienlijk aanbodtekort”. Hiervoor waarschuwt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in zijn maandelijkse olierapport. Voorraden zullen op “ongemakkelijk lage niveaus” uitkomen, waardoor olieprijzen mogelijk nog verder stijgen.

Het IEA verwacht dat de productiebeperkingen in de tweede helft van dit jaar zorgen voor een dagelijks tekort op de wereldwijde oliemarkt van 1,2 miljoen vaten. Daarbij gaat het agentschap ervan uit dat de vraag naar olie 1,5 miljoen vaten meer is dan in de eerste zes maanden van dit jaar. Landen in het oliekartel OPEC+ spreken zelf van een tekort van meer dan 3 miljoen vaten per dag. Saudi-Arabië en Rusland maken onderdeel uit van de OPEC+-landen.

Sinds eind juni liggen de prijzen van olie hoger vanwege de productiebeperkingen door het oliekartel en vooral door Saudi-Arabië en Rusland. Onlangs kondigden de twee landen aan dat ze de productie tot eind dit jaar beperken. De prijs van Brentolie is inmiddels gestegen naar 92 dollar per vat, omgerekend zo’n 85 euro. De afgelopen tien maanden was de prijs van Brent, de maatstaf voor olie uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten, niet zo hoog als nu.

Door de stijgende olieprijzen zijn Nederlandse consumenten de afgelopen tijd steeds meer gaan betalen voor benzine. De adviesprijs voor een liter Euro95 ligt volgens consumentencollectief UnitedConsumers woensdag op 2,27 euro. In januari wil het demissionaire kabinet bovendien een eerdere accijnsverlaging terugdraaien. De brandstofprijzen gaan daardoor nog verder omhoog. Benzine wordt door deze maatregel 21 cent per liter duurder en diesel 13 cent.