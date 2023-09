Kennisplatform: risico op schade door straling iPhone 12 minimaal

Gebruikers van de iPhone 12 lijken zich niet direct zorgen te hoeven maken over de hoeveelheid straling die hun Apple-telefoon uitzendt. Volgens het Kennisplatform Elektromagnetische Velden is het risico op gezondheidsschade namelijk “heel klein”. In Frankrijk worden de iPhones sinds woensdag uit de schappen gehaald, omdat de straling te hoog is volgens Europese normen.

Het enige bewezen effect dat elektromagnetische straling heeft, is dat deze het lichaam opwarmt. Maar dat gaat niet in grote stappen, legt Monique Beerlage van het kennisplatform uit. Zo leidt de Europese norm van 4 watt per kilogram tot een opwarming van het lichaam van ongeveer 0,1 graden. Bij 5,47 watt, de vastgestelde straling door de Franse toezichthouder, is dat net iets hoger. “Bij het vaststellen van de Europese blootstellingslimiet is een flinke veiligheidsmarge ingebouwd”, zegt Beerlage. “Er hoeft bij deze mate van straling dus niet direct sprake te zijn van gezondheidsschade.”

Toch zijn sommige mensen wel gevoelig voor de straling, bijvoorbeeld als hun lichaam moeilijk warmte kan afvoeren. Daar is in de veiligheidsmarge rekening mee gehouden. “Maar bij heel sterke straling kan je wel schade oplopen”, zegt Beerlage. Mensen kunnen dan bijvoorbeeld uitdroging en hittestress ervaren.

Onder meer pacemakerdragers krijgen het advies om een mobiele telefoon niet in de borstzak te dragen. “Het kan zijn dat er dan een storing optreedt. Vandaar uit voorzorg het advies om de mobiele telefoon ergens anders weg te stoppen”, aldus Beerlage.