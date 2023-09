Minder ontslagen bij VDL Nedcar nodig in november

Bij VDL Nedcar vallen per 1 november minder ontslagen dan de eerder aangekondigde 1800. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat veel werknemers vrijwillig vertrokken zijn, en met problemen in de productie waardoor extra handen nodig zijn, zei CNV-bestuurder Jeroen Bruinsma na berichtgeving in onder meer het Eindhovens Dagblad woensdag.

Ongeveer tweehonderd medewerkers doen mee aan een vrijwillige vertrekregeling, waarmee zij gebruik kunnen maken van een groot deel van de afspraken in het sociaal plan, aldus Bruinsma. Hij verwacht dat zo’n driehonderd vaste medewerkers vrijdag te horen krijgen dat ze per 1 november weg moeten. Dat zijn er enkele honderden minder dan eerder gemeld. De ongeveer duizend uitzend- en flexmedewerkers moeten wel allemaal weg.

Naast de vrijwillige vertrekkers speelt het grote ziekteverzuim mee, waardoor meer medewerkers nodig blijven dan eerder gepland. Temeer omdat enkele toeleveranciers tijdelijk geen onderdelen konden leveren als gevolg van brand in een fabriek elders in Europa en overstromingen in Sloveniƫ, aldus Bruinsma. Dat betekent dat deze onderdelen nog moeten worden geleverd en gemonteerd.

Vrijdag doet VDL de aanzegging van de eerste ontslagronde. Het aantal ploegen wordt dan zoals eerder aangekondigd teruggebracht van twee naar een. Op 1 maart eindigt het contract met BMW voor de bouw van mini’s in Born. “Dat minder mensen weg moeten per 1 november is uitstel van executie”, zei Bruinsma woensdag. “Het leeuwendeel van de werknemers moet er per 1 maart toch uit.” VDL liet eerder weten rond die tijd niet meer dan maximaal vijfhonderd mensen te kunnen handhaven, die voor allerlei andere werkzaamheden zullen worden ingezet. Bij Nedcar werken zo’n 3950 mensen, van wie er dus zo’n tweehonderd vrijwillig vertrekken.