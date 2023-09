Nederlandse toezichthouder spreekt Apple aan op straling iPhone 12

De Nederlandse toezichthouder voor telecom spreekt Apple aan op de mogelijk te sterke elektromagnetische straling van de iPhone 12. Eerder werd bekend dat Frankrijk de verkoop van dit type smartphone tijdelijk verbiedt, omdat de straling ervan de Europese limieten overschrijdt. De Nederlandse Rijksdienst voor Digitale Infrastructuur (RDI) laat nu weten niet te twijfelen aan het laboratoriumonderzoek waarop de Franse autoriteiten zich baseren.

“De RDI neemt nu eerst contact op met de fabrikant. Want Nederland hecht net als Frankrijk veel waarde aan het veilig gebruik van mobiele telefoons. Mobiele apparaten moeten voldoen aan de Europese normen”, meldt een woordvoerder.

Het Franse Agence Nationale des Fréquences (ANFR), dat in Frankrijk over telecom gaat, onderzocht de elektromagnetische straling van verschillende telefoons. Daaruit kwam naar voren dat het lichaam 5,74 watt straling per kilogram gewicht opneemt uit de iPhone 12 als iemand die telefoon bijvoorbeeld in zijn broek- of vestzak draagt. De Europese norm ligt op 4,0 watt per kilogram.

De Franse toezichthouder eist dat Apple de verkoop van de telefoon tijdelijk staakt en met een oplossing komt voor de te grote straling. Het is nog niet duidelijk of er in Nederland ook zo’n tijdelijk verbod komt.

Elektromagnetische straling uit apparaten kan het lichaam opwarmen en daarom zijn er limieten voor de blootstelling aan die straling. Voor andere effecten op de gezondheid van elektromagnetische straling zijn geen aanwijzingen.