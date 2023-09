Nieuwssite: Google ontslaat honderden recruiters

Google ontslaat honderden mensen binnen zijn wereldwijde rekruteringsteam, omdat het techconcern komende tijd verwacht minder hard te moeten zoeken naar nieuw personeel. Dat meldt de doorgaans goed ingevoerde nieuwssite Semafor, die zich onder meer baseert op berichten van ontslagen Google-werknemers op sociale media.

Google zelf weigert volgens Semafor duidelijkheid te geven over het aantal mensen dat precies op straat wordt gezet. Wel legde een woordvoerster van Google aan Semafor uit dat er de laatste tijd minder vaak een beroep gedaan wordt op het rekruteringsteam. Dat zou het noodzakelijk maken om de omvang van het team te verkleinen. Ze benadrukte dat de meeste recruiters niettemin behouden blijven.

Alphabet, het moederbedrijf van Google, schrapte begin dit jaar wereldwijd al zo’n 12.000 banen. Dat kwam neer op ongeveer 6 procent van het totale personeelsbestand. Die ingreep, die alle onderdelen van het Amerikaanse bedrijf trof, kwam nadat Google last had gekregen van tragere groei doordat adverteerders voorzichtiger waren geworden met hun uitgaven. Het concern was toen al bezig met het aantrekken van minder nieuwe mensen. Alphabet had eerder namelijk ook al gezegd kosten te willen besparen vanwege de afzwakkende economie.