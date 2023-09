Qantas verliest hoger beroep over ontslagronde tijdens pandemie

De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft het hoger beroep over haar grote ontslagronde tijdens de coronapandemie verloren. Het Australische hooggerechtshof oordeelde woensdag dat het bedrijf op illegale wijze 1700 grondmedewerkers heeft ontslagen tijdens de pandemie en verwierp het beroep van de luchtvaartmaatschappij.

Het Australische federale gerechtshof oordeelde vorig jaar al dat de uitbesteding van de banen van het grondpersoneel op het hoogtepunt van de pandemie illegaal was. De rechtbank verklaarde destijds dat Qantas er ook niet in was geslaagd te weerleggen dat een van de redenen voor het massaontslag was om te voorkomen dat de arbeiders in de toekomst vakbondsacties zouden kunnen ondernemen. Het hooggerechtshof stemde in met die uitspraak en verwierp unaniem het beroep van Qantas.

De vakbond Transport Workers Union (TWU), die Qantas had gedaagd vanwege de ontslagen, juicht het besluit toe en roept op tot vervanging van het bestuur van de luchtvaartmaatschappij.

Topman Alan Joyce trad vorige week al af, na vijftien jaar in die functie te hebben gewerkt bij Qantas. Hij vertrok eerder dan gepland, nadat de reputatie van de luchtvaartmaatschappij een klap had gekregen. De 102-jarige luchtvaartmaatschappij ligt namelijk ook onder vuur vanwege de stijgende ticketprijzen en beschuldigingen dat het bedrijf tickets voor geannuleerde vluchten heeft verkocht. Ook zou Qantas druk hebben uitgeoefend op de regering om de internationale rivaal Qatar Airways ervan te weerhouden meer vluchten naar Australiƫ aan te bieden.

Vakbondsleider Michael Kaine van TWU riep de nieuwe baas van Qantas, Vanessa Hudson, op om zich publiekelijk te verontschuldigen bij de ontslagen werknemers en zich in te zetten voor een “snelle en niet-vijandige” afwikkeling van de hoorzittingen over compensatie en schadevergoedingen voor het ontslagen personeel.

Qantas verklaarde de uitspraak van het hooggerechtshof te “erkennen en aanvaarden” en bood excuses aan. De luchtvaartmaatschappij zei verder dat het federale hof al had uitgesloten dat de ontslagen werknemers opnieuw in dienst zouden worden genomen. Het bedrijf gaf verder aan dat bij het overwegen van de compensatie en schadevergoedingen rekening zal worden gehouden met de ontslagvergoedingen die het al heeft betaald.