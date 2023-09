Suriname kan miljarden verdienen aan groot olieproject voor kust

Nu de Franse oliegigant TotalEnergies zich voorbereidt op oliewinning voor de kust van Suriname, is dat land “op een historisch moment” beland, zei directeur Annand Jagesar van Staatsolie Maatschappij Suriname. “We kunnen uit deze ontwikkeling tussen de 16 miljard en 26 miljard dollar verdienen”, verklaarde hij tijdens een persconferentie in Paramaribo.

Het land heeft het economisch niet makkelijk, gaat door een herstelprogramma en moet daarbij voldoen aan voorwaarden van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De bevolking heeft het daardoor zwaar, is een vaak gehoorde klacht in Paramaribo. Maar Staatsolie-topman Jagesar hoopt dat de regering in overleg met het IMF de maatregelen wat minder strak kan maken, vanwege de olie-inkomsten die op komst zijn.

Het staatsbedrijf adviseert de regering om de olie-inkomsten onder te brengen in een ‘Sovereign Wealth Fund’ naar het model van Noorwegen, zodat duurzame ontwikkeling kan worden bewerkstelligd. De Surinaamse president Chan Santokhi noemde het op zijn beurt belangrijk om zo’n fonds op te zetten voor de toekomstige generaties.

Topman Patrick Pouyanné van TotalEnergies was woensdag in het Zuid-Amerikaanse land voor een ontmoeting met Santokhi en Jagesar. Daarbij werden ook de plannen voor de ontwikkeling van het grote olieproject naar buiten gebracht. Het definitieve investeringsbesluit staat voor eind volgend jaar gepland en de daadwerkelijke productie zou dan in 2028 moeten beginnen.

De lage productiekosten per vat ruwe olie in het diepzeegebied dat bekend staat als Blok 58 maakt oliewinning daar interessant voor TotalEnergies en diens Amerikaanse partner APA Corporation. Vanwege de gunstige ligging van het olieveld liggen die rond 20 dollar per vat, terwijl de productie van een vat ruwe olie elders in de wereld vaak 50 dollar of meer kost.