TotalEnergies aan de slag met groot olieproject bij kust Suriname

Het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies gaat aan de slag met de ontwikkeling van een groot olieproject voor de kust van Suriname. Topman Patrick Pouyanné van TotalEnergies had woensdag in Paramaribo hiervoor een ontmoeting met de Surinaamse president Chan Santokhi en de directeur van het Surinaamse staatsbedrijf Staatsolie.

TotalEnergies zet de stap na succesvolle proefboringen voor de kust van het Zuid-Amerikaanse land. Bij die boringen werden oliereserves aangetroffen van bijna 700 miljoen vaten (van 159 liter) in twee olievelden. Die offshorevelden in het zogeheten Block 58 liggen op een diepte tussen de 100 en 1000 meter.

Het Franse concern werkt bij het project samen met het Amerikaanse oliebedrijf Apache Corporation. Ze hebben ieder een belang van 50 procent in Block 58. Met het project is een investering gemoeid van 9 miljard dollar, aldus TotalEnergies.

Het definitieve investeringsbesluit staat voor eind volgend jaar gepland en de daadwerkelijke productie zou dan in 2028 moeten beginnen. TotalEnergies zet dan een productieschip op 150 kilometer van de Surinaamse kust in om de olie naar boven te halen. De productiecapaciteit van dat schip bedraagt circa 200.000 vaten per dag.

Pouyanné stelt dat hiermee een belangrijke stap wordt gezet bij de ontwikkeling van de Surinaamse olie-industrie en dat TotalEnergies zijn kennis over oliewinning in diep water zal inzetten.

President Santokhi zei dat Suriname door een uitdagende economische periode gaat en dat dit project positieve ontwikkelingen voor het land en de bevolking zal brengen. Hij verklaarde dat de toekomstige inkomsten uit de olie- en gaswinning op zee op verstandige wijze gespendeerd zullen worden.

Voor de kust van buurland Guyana wordt al olie gewonnen door grote oliebedrijven. Het Amerikaanse ExxonMobil kondigde onlangs een nieuwe miljardeninvestering aan voor offshore oliewinning in Guyana.