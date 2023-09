Victor Assistent: nieuwe fase in de digitale klantenservicestrategie van AENO

In het snel veranderende digitale landschap van vandaag maken bedrijven gebruik van geavanceerde technologieën om hun klantenservice te verbeteren. AENO, Oekraïense merk voor huishoudelijke apparaten, heeft een belangrijke stap gezet in de digitale transformatie door de lancering van Victor Assistent – een chatbot die werkt op basis van kunstmatige intelligentie – op hun website.

Interactie met klanten

Aangezien de website van het merk een belangrijk communicatiemiddel is, is besloten om een intelligente chatbot te implementeren om de effectiviteit ervan te verbeteren en de interactie met klanten te verbeteren. De chatbot is in staat om 24/7 advies te geven over een breed scala aan routinematige vragen. Bij de communicatie met Victor Assistent voert een websitebezoeker een specifieke vraag in, waarop de kunstmatige intelligentie het meest complete antwoord selecteert. Deze oplossing vereenvoudigt de interactie van de klant met de website op elk apparaat en maakt het mogelijk om de behoeften van de doelgroep van het merk te analyseren.

Emotionele ondersteuning

Het verschil tussen Victor Assistent, gecreëerd door AENO, en andere chatbots en assistenten, is dat er een emotionele band ontstaat tussen de persoon en de chatbot, net als bij communicatie met andere mensen. Tijdens het chatten past de chatbot zich dynamisch aan de gesprekspartner aan, hij maakt gebruik van de Tone of voice parameters, die voor hem ingesteld zijn, en voorziet in de behoefte van de gebruiker aan interactie met emotionele ondersteuning.

Het ontwikkelingsproces maakte gebruik van een combinatie van geavanceerde kunstmatige intelligentietechnologieën en programmeertalen waarmee AENO meer dan 1.000 conversatiescenario’s kon implementeren. En om nauwkeurige antwoorden te krijgen, werd Victor Assistent getraind op basis van 3.000 oefenzinnen en dialogen.

De virtuele assistent werkt zonder rust en kan duizenden dialogen per maand voeren. In enkele seconden kan de klant informatie krijgen over de kenmerken van AENO-apparaten, de meest voorkomende vragen die tijdens het gebruik ervan ontstaan, en dit alles zonder de hulp van een ondersteuningsspecialist. Echter, Victor Assistent biedt ook de mogelijkheid om over te schakelen naar een gesprek met een operator. Deze soepele overgang zorgt ervoor dat klanten toegang hebben tot zowel AI-ondersteuning als menselijke hulp, afhankelijk van hun voorkeuren.

Meertalige communicatie

Eén van de opmerkelijke kenmerken van Victor Assistent is zijn meertalige mogelijkheden, die steeds belangrijker worden op de moderne markt. De chatbot kan autonoom zijn antwoorden met maximale nauwkeurigheid vertalen, waardoor taalbarrières worden weggenomen en vertaalfouten tot een minimum worden beperkt. Dit stelt AENO in staat om effectief haar klantenbestand in 26 landen te bedienen. Bovendien kan Victor automatisch de taal van de gebruiker detecteren op basis van de taalinstellingen van de website, wat zorgt voor een gepersonaliseerde en gebruiksvriendelijke interface.

AENO’s streven naar voortdurende groei en verbetering is duidelijk te zien in hun benadering van de voortdurende training en ontwikkeling van Victor Assistent. Het merk is voortdurend bezig met het verbeteren en trainen van de chatbot, het toevoegen van de nieuwste productinformatie, het toevoegen van nieuwe dialoogscripts en antwoorden, waardoor het up-to-date blijft.

‘Chatbots zijn op dit moment een van de populairste onderwerpen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Tegenwoordig migreert een aanzienlijk deel van de communicatie naar messengers en AENO biedt klanten een handige manier om informatie te ontvangen. Het is mooi als innovatie het leven van een klant makkelijker maakt en tegelijkertijd bedrijven helpt hun processen te optimaliseren. Bovendien stelt de implementatie van Victor Assistant AENO in staat om flexibeler te zijn en zich aan te passen aan veranderende behoeften van klanten en haar concurrentiepositie op de markt te verbeteren,’ verklaart Tatiana Domme, Customer Care Director van AENO.