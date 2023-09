Von der Leyen dankt boeren en roept op tot meer dialoog

Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft in haar ’troonrede’ haar waardering uitgesproken voor de boeren, “die ons dag na dag van voedsel voorzien”. In de handreiking naar de landbouwsector roept ze op tot meer dialoog en minder polarisatie om een duurzamere toekomst te realiseren.

Von der Leyens eigen christendemocraten nemen het de afgelopen tijd weer vaker op voor boeren, bedrijven en burgers die volgens hen in de knel komen door te voortvarende klimaatmaatregelen. De commissievoorzitter slaat zelf ook een andere toon aan, kondigden EU-bronnen vooraf al aan.

Von der Leyen omschrijft de productie van gezond voedsel als de basis van het landbouwbeleid en stelt dat het ook belangrijk is op het gebied van voedsel zelfvoorzienend te zijn. “Dat is wat onze boeren bieden.” Maar volgens de voorzitter is het “niet altijd een makkelijke taak”, verwijzend naar onder meer de gevolgen van de Russische invasie in Oekra├»ne en klimaatverandering die gepaard gaat met droogte, natuurbranden en overstromingen.

De voorzitter benadrukt dat het ook belangrijk is de natuur te beschermen en dat dit hand in hand kan gaan met landbouw. Hoewel volgens Von der Leyen al velen zich inzetten voor duurzamere vormen van landbouw, moet met de boeren worden samengewerkt om de nieuwe uitdagingen aan te gaan. “Dit is de enige manier om de voedselvoorziening voor de toekomst veilig te stellen.” Daarom wil Von der Leyen een dialoog starten over de toekomst van de landbouw in de EU.