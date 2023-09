Beleggers in Europa reageren opgelucht op rentebesluit ECB

De aandelenbeurzen in Europa zijn met afgemeten winsten geĆ«indigd na het nieuwe rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag. De rente in de eurozone ging weliswaar voor de tiende keer op rij omhoog tot een recordniveau, maar beleggers trekken zich vooral op aan signalen dat dit voorlopig de laatste keer is dat ECB-president Christine Lagarde zo’n stap aankondigt.

De AEX-index in Amsterdam steeg 1,3 procent tot 744,46 punten, met het Italiaanse holdingbedrijf Exor (plus 5 procent) en ABN AMRO (plus 3,4 procent) als grootste winnaars. Ook bij de middelgrote fondsen waren er overwegend winsten, met een plus van 1,3 procent voor de MidKap tot 860,58 punten.

In Frankfurt steeg de belangrijkste beursgraadmeter ongeveer 1 procent en in Parijs was er 1,2 procent winst. Londen ging zo’n 2 procent omhoog.

Hoewel Lagarde in haar toelichting op het rentebeleid niet te stellig wou zeggen dat er een einde in zicht is voor de cyclus van renteverhogingen, gaan kenners daar wel van uit. Dat leverde winsten op voor aandelen, die eerder aan aantrekkelijkheid inboetten doordat hogere rentes voor hogere rendementen op obligaties zorgden.

“Alles bij elkaar genomen is dit waarschijnlijk de laatste rentestap. De economie in de eurozone verslapt al aanzienlijk, wat een opleving van de inflatie onwaarschijnlijk maakt”, schreef hoofdeconoom Martin Moryson van vermogensbeheerder DWS.

Dave Chappell, obligatiestrateeg bij beleggingsmaatschappij Columbia Threadneedle, vult daarbij aan dat de ECB de rente waarschijnlijk langer op een hoog niveau zal houden. “Na een spannende vergadering hebben beleidsmakers besloten te verhogen, maar die beslissing ging gepaard met een duidelijk signaal dat het beleid verkrappend genoeg is.”

Binnen de AEX maakte techinvesteerder Prosus een opvallende duikeling van ruim 50 procent. Dat had te maken met een versimpeling van onderlinge aandelenbelangen die Prosus en moederbedrijf Naspers hebben. Daarvoor ontvingen bestaande aandeelhouders van Prosus het recht om nieuwe aandelen te krijgen, waardoor de waarde van de bestaande stukken verwatert.

De euro daalde duidelijk na het rentebesluit en was 1,0661 dollar waard, tegen 1,0732 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,7 procent meer op 90,00 dollar. Brentolie werd ook 1,7 procent duurder, op 93,49 dollar per vat.