Bloomberg: VW wil banen schrappen bij EV-fabriek in Duitsland

Volkswagen (VW) wil banen gaan schrappen bij zijn grootste fabriek voor elektrische voertuigen in Duitsland. De ontslagronde zou het gevolg zijn van de afnemende bestellingen voor elektrische voertuigen van de Duitse autofabrikant in Europa, meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen.

Het autoconcern zou van plan zijn om bijna driehonderd uitzendkrachten in de fabriek in Zwickau te ontslaan als hun contracten in oktober aflopen. Ook het lot van ongeveer 2000 extra tijdelijke medewerkers blijft onzeker, aldus de ingewijden. Een definitief besluit over de ontslagronde is volgens hen echter nog niet genomen.

Het bedrijf heeft zo’n 2700 tijdelijke werknemers in dienst genomen in de fabriek in Zwickau om aan de verwachte stijgende vraag naar elektrische voertuigen te voldoen. Maar de bestellingen van vooral zakelijke klanten, die goed zijn voor ongeveer 70 procent van de elektrische auto’s die in de fabriek worden geproduceerd, zijn sterk gedaald.

Volgens een bron komt dat doordat de federale subsidie voor elektrische bedrijfsauto’s deze maand is afgelopen. Volkswagen wilde zelf geen commentaar geven aan Bloomberg. De Duitse regering heeft al laten weten de komende maanden de steun aan particuliere kopers geleidelijk af te bouwen, waardoor de kosten van de elektrische Volkswagens, die al duurder zijn dan vergelijkbare modellen van Stellantis en Renault, stijgen.

In heel Europa heeft Volkswagen moeite om voldoende, voornamelijk in Duitsland gemaakte, elektrische auto’s te verkopen. Door de matige economische groei en de hogere energiekosten en rentetarieven in Europa staat de vraag naar elektrische ID-modellen van Volkswagen onder druk.

Daarnaast wil Volkswagen net als andere grote autofabrikanten elektrische auto’s van het goedkopere China naar Europa exporteren. Zo heeft het VW-merk Cupra plannen aangekondigd om de Tavascan SUV in een fabriek in de Chinese provincie Anhui te produceren. Het model is gebouwd op dezelfde hardware- en softwareplatforms als de ID-modellen van Volkswagen en zal in 2024 op de Europese markt verschijnen.

Het blijft ook onduidelijk hoe het concurrentielandschap voor auto’s van Chinese makelij zich zal ontwikkelen. De Europese Unie kondigde woensdag aan een onderzoek te starten naar staatssubsidies op Chinese elektrische auto’s. Het land zou daarmee op oneerlijke wijze concurreren met Europese autofabrikanten. China heeft op zijn beurt al gedreigd met vergeldingsmaatregelen.