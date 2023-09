Damrak wacht in spanning op rentebesluit ECB

Op de Amsterdamse beurs wordt donderdag vooral uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Het belooft een spannende vergadering te worden van de centrale bankiers. Bij de vorige bijeenkomsten was het vrijwel zeker dat de rente verder zou worden verhoogd, maar nu lijken de meningen verdeeld.

Op de financiƫle markten werd gehoopt dat de ECB deze maand een rentepauze zou houden, na negen verhogingen op rij. Die hoop vervloog echter deze week nadat persbureau Reuters op basis van een anonieme bron meldde dat de ECB verwacht dat de inflatie in 2024 boven de 3 procent zal blijven. Handelaren pasten daarop hun verwachtingen snel aan. Nu wordt de kans op een nieuwe verhoging met een kwart procentpunt tot 4 procent, hoog ingeschat. Met die tiende verhoging op rij zou de rente op het hoogste niveau uitkomen sinds de ECB in 1999 begon met het bepalen van de rente in het eurogebied.

De AEX-index op het Damrak lijkt licht hoger te gaan beginnen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine winsten openen. De Aziatische aandelenmarkten gingen donderdag overwegend omhoog. De Nikkei in Tokio eindigde 1,4 procent hoger onder aanvoering van de Japanse chipbedrijven. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,2 procent in de plus.

Op het Damrak kwam Exor nog met halfjaarcijfers. Het Italiaanse investeringsbedrijf van de familie Agnelli, de oprichters van autofabrikant Fiat en eigenaren van voetbalclub Juventus, zag de nettovermogenswaarde van zijn belangen met ruim 21 procent stijgen ten opzichte van eind vorig jaar. Ook kondigde het bedrijf, dat in augustus een belang van 15 procent kocht in Philips, aan voor 1 miljard euro aan eigen aandelen te gaan inkopen.

KPN zal mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Analisten van Exane BNP Paribas verhoogden hun aanbeveling voor het telecomconcern naar kopen. De kenners van Citi haalden het aandeel daarentegen juist van hun kooplijst af.

OCI kondigde aan zijn productiecapaciteit in de Verenigde Staten voor groene methanol te verdubbelen tot ongeveer 400.000 ton per jaar. Het bedrijf wil daarmee inspelen op de groeiende vraag naar groene methanol van tal van industrieƫn met een hoge uitstoot, waaronder het wegvervoer, de scheepvaart en de industrie.

De euro was 1,0746 dollar waard, tegen 1,0732 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 89,08 dollar. Brentolie werd ook 0,6 procent duurder, op 92,40 dollar per vat.