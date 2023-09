ECB maakt zich op voor spannende rentevergadering

De Europese Centrale Bank (ECB) maakt zich donderdag op voor een spannende rentevergadering. De centrale bank heeft de leenkosten in het eurogebied sinds medio vorig jaar al in een recordtempo van negen stappen op rij opgeschroefd om de inflatie te bestrijden. Bij die vorige vergaderingen was het steeds vrijwel zeker dat de rente verder zou worden verhoogd. Dit keer zijn de meningen echter meer verdeeld.

De Nederlandse centralebankpresident Klaas Knot waarschuwde onlangs al dat beleggers de kans op een nieuwe renteverhoging mogelijk onderschatten. Knot, die ook een van de beleidsbepalers is bij de ECB, gaf wel aan dat het besluit tijdens de aanstaande vergadering “kantje boord” zal zijn. Wat hem betreft is een tiende renteverhoging nog geen uitgemaakte zaak.

De centralebankpresidenten van Duitsland, België, Oostenrijk en Letland hebben wel hun steun laten doorschemeren voor een nieuwe renteverhoging. Hun collega’s uit Italië en Portugal wezen daarentegen op de risico’s van verdere verhogingen. Die zouden meer schade aan de economie toebrengen en niet echt bijdragen aan het bestrijden van de inflatie.

ECB-president Christine Lagarde heeft tot nu toe vooral benadrukt dat de inflatie nog altijd te hoog is en dat de centrale bank vastbesloten is om die terug te dringen tot het gewenste niveau van 2 procent. Daarnaast gaf ze aan dat het rentebesluit in september zal afhangen van de dan beschikbare economische cijfers. Die cijfers hebben echter weinig duidelijkheid verschaft. Zo bleef de inflatie in augustus ongewijzigd op 5,3 procent, terwijl de economie van de eurozone in het tweede kwartaal nog maar nipt wist te groeien.

Tot deze week leek een meerderheid van de economen, die door persbureaus Reuters en Bloomberg werden gepolst, te rekenen op een rentepauze van de ECB. Ook op de financiële markten werd de kans op een rentepauze deze maand hoog ingeschat. Reuters meldde dinsdagavond echter op basis van een anonieme bron dat de ECB verwacht dat de inflatie in 2024 boven de 3 procent zal blijven. Handelaren pasten daarop hun verwachtingen snel aan.

Uit gegevens van Bloomberg blijkt dat de financiële markten de kans op een renteverhoging met een kwart procentpunt nu inschatten op 70 procent. Eerder deze maand was dat nog slechts 20 procent.