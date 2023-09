ECB schroeft rente opnieuw op en hint op einde verhogingen

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente in de eurozone voor de tiende keer op rij verhoogd. De rentetarieven van de centrale bank gaan met een kwart procentpunt omhoog naar het hoogste niveau ooit. Tegelijk hinten de beleidsmakers erop dat dit mogelijk de laatste verhoging zal zijn in een meer dan een jaar durende strijd tegen de hoge inflatie.

Volgens de ECB heeft de rente namelijk een niveau bereikt “dat, indien aangehouden voor een voldoende lange periode, een substantiĆ«le bijdrage gaat leveren aan de tijdige terugkeer van de inflatie naar de doelstelling”. In zijn prognoses gaat de ECB er nu vanuit dat de inflatie voor heel dit jaar op 5,6 procent uitkomt. Volgend jaar zou de toename van het prijspeil afgezwakt moeten zijn tot 3,2 procent en in 2025 zou de inflatie vervolgens verder moeten zakken naar 2,1 procent.

Voorafgaand aan het rentebesluit van de ECB werd duidelijk dat een nieuwe renteverhoging geen uitgemaakte zaak was. Beleidsbepalers bij de centrale bank lieten zich verdeeld uit over of het verder opschroeven van de leenkosten nu wel zo verstandig zou zijn. Bedrijven kunnen door hogere rentes bijvoorbeeld in de problemen komen en hogere hypotheekrentes zorgen voor druk op de huizenmarkt.

Maar de inflatie in het eurogebied is naar de mening van de bijeengekomen centralebankbestuurders in Frankfurt nog steeds te hoog. Dat lijkt bij hun afweging de doorslag te hebben gegeven. Door lenen duurder te maken proberen ze de vraag in de economie af te remmen. Dat zou ervoor moeten zorgen dat de prijzen niet meer zo hard stijgen.

“De communicatie van de ECB is duidelijk: vandaag was de laatste renteverhoging in de huidige cyclus”, reageert econoom Carsten Brzeski van ING. Op de vraag waarom de ECB niet nu al is gestopt met de renteverhogingen, is zijn antwoord: “geloofwaardigheid”. Het mandaat van de ECB is namelijk primair het beteugelen van de inflatie, benadrukt de kenner. “De angst om de inflatie niet volledig onder controle te krijgen en het risico om te vroeg te stoppen moeten een grotere zorg zijn geweest dan het toenemende recessierisico in de eurozone.”

Op de Europese aandelenbeurzen werd positief gereageerd op de mogelijke stop bij de renteverhogingen door de ECB. De Amsterdamse AEX-index won tussentijds 0,8 procent. Beleggers willen al langer dat de centrale bank stopt met het verhogen van de rente, omdat hogere rentes ongunstig zijn voor de waardering van aandelen.