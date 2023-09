Heineken steekt 430 miljoen euro in nieuwe brouwerij Mexico

Heineken investeert 430 miljoen euro in een nieuwe brouwerij in Mexico. Met zijn eerste brouwerij in de zuidoostelijke staat Yucatán hoopt het Nederlandse drankconcern aan de groeiende vraag naar zijn bieren in die regio te kunnen voldoen.

Heineken, dat in Mexico zo’n 18.000 medewerkers heeft, verwacht dat de nieuwe brouwerij voor 2000 extra banen zal zorgen. Volgens de brouwer zal de nieuwe brouwerij, die in een voorstad van Mérida verrijst, ook uitgerust zijn met voor Mexico nieuwe technologieën voor het hergebruik van water en het gebruik van hernieuwbare energie. In 2026 moet de nieuwe vestiging beginnen met de bierproductie.

Volgens topman Dolf van den Brink is Mexico een van belangrijkste markten voor Heineken, dat er onder andere de merken Dos Equis en Sol verkoopt. “Deze investering is van strategisch belang. Het is vormgegeven om de groei aan te jagen en de vele kansen op de Mexicaanse markt te grijpen.”