Inflatie Argentinië stijgt verder tot 124,4 procent

In Argentinië is de jaarlijkse inflatie gestegen tot 124,4 procent. Dat maakte statistiekbureau Indec woensdag bekend. Sinds 1991 is de geldontwaarding in het Zuid-Amerikaanse land niet hoger geweest.

Vergeleken met juli lagen de prijzen voor Argentijnse consumenten in augustus gemiddeld 12,4 procent hoger. Vooral voedingsmiddelen zijn fors in prijs omhooggegaan, met rundergehakt dat bijna 40 procent duurder werd. In februari 1991 was de laatste keer dat de maandelijkse geldontwaarding hoger lag dan die van de voorbije maand. Toen bedroeg ze 27 procent, schrijft nieuwssite elDiaroAR.

Argentinië gaat al jaren gebukt onder tal van economische problemen en inflatie is er een oud zeer. De huidige president Alberto Fernández heeft de inflatie proberen af te remmen door het bevriezen van prijzen en het beperken van de aankoop van buitenlandse valuta’s, zonder resultaat. Wereldwijd is de inflatie alleen hoger in Venezuela en Zimbabwe.

Ongeveer gelijk met de inflatie stijgt de populariteit van de libertaire presidentskandidaat Javier Milei, een econoom die de Argentijnse peso wil inruilen voor de veel stabielere dollar. Vanwege zijn verrassende winst bij de voorverkiezingen in augustus geldt de controversiële outsider als een topfavoriet voor de presidentsverkiezingen van oktober.