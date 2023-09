ING-econoom: hoge rente in eurozone raakt woningmarkt

De hoge rente van de Europese Centrale Bank (ECB) raakte de Europese woningmarkt. Daarvoor waarschuwt econoom Rianne Hordijk van ING nadat de ECB de rente voor de tiende keer op rij heeft verhoogd naar het hoogste niveau ooit. De reeks van renteverhogingen heeft volgens haar zijn weerslag op de economie.

“Hogere rentes betekent dat het financieren van de aankoop van een woning duurder wordt, waardoor de betaalbaarheid van woningen verslechtert. Dit heeft een neerwaarts effect op de woningprijzen”, legt de deskundige van de bank uit. Toch ziet ze momenteel “geen totale crash op de markt”.

Hordijk stelt verder dat het doorgaans wel zo’n negen tot achttien maanden duurt voor een specifieke renteverhoging effect heeft op de economie. Het oplopen van de hypotheekrentes in de voorbije periode is dus mede een gevolg van ECB-beleid van alweer een tijd terug.

Sinds april vorig jaar is de gemiddelde aangeboden hypotheekrente in de Europese woningmarkt met bijna 2,5 procentpunt gestegen, becijfert de econoom. De Europese huizenprijzen zijn ten opzichte van de piek in het najaar van 2022 verder met ruim 3 procent gedaald. Dat is de sterkste daling sinds de financiƫle crisis in 2008. Maar er zijn ook landen waar de prijzen nog steeds licht stijgen en meer lijken te stabiliseren, zoals Spanje.

“Dit heeft vooral te maken met het beperkte aanbod aan woningen ten opzichte van de hoge vraag”, aldus Hordijk. Voor Nederland rekent ING voor dit jaar voorlopig op een daling van de huizenprijzen van ongeveer 3 procent. Daarmee zou de prijsdaling hier beduidend minder krachtig zijn dan in buurland Duitsland, waar Hordijk voor heel dit jaar uitgaat van een min van 7,6 procent.