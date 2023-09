Italiaanse minister haalt uit naar ECB om renteverhoging

De renteverhoging die de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag aankondigde, zal de economie van de eurozone niet helpen. Dat zei de Italiaanse minister Adolfo Urso in een reactie op de tiende verhoging van de leenkosten op rij door de centrale bank voor de eurozone.

“Deze nieuwe beslissing, die volgens mij door een meerderheid is genomen en daarmee ook enkele tegenstanders had, helpt het economisch herstel van Europa volgens mij niet”, zei de bewindsman die verantwoordelijk is voor het Italiaanse bedrijfsleven en de nationale maakindustrie.

De partijgenoot van de conservatief-rechtse premier Giorgia Meloni voegde eraan toe dat “Duitsland al grotendeels in een recessie zit, en daarmee ook andere landen die in het Duitse systeem zitten zoals Nederland.”

Meloni hekelde het beleid van de snelle renteverhogingen om de inflatie in te dammen al eerder. De Italiaanse regering vindt dat de steeds hogere rentes de economische groei te veel vertragen. Italiƫ is binnen de eurozone ook het land met de op een na hoogste staatsschuld, waardoor de hogere rentes de regering in Rome ook meer geld dreigen te kosten.

De ECB en de Italiaanse regering zijn ook in onmin over een nieuwe belastingmaatregel voor banken. ItaliĆ« wil een extra heffing invoeren op de dankzij renteverhogingen sterk gestegen winsten van kredietverstrekkers, om met de opbrengst starters op de woningmarkt te helpen. Deze week waarschuwde de ECB dat zo’n belasting op vermeende “overwinsten” het voor banken moeilijker maakt om extra buffers op te bouwen voor economisch slechtere tijden.