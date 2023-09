Lagarde erkent dat economie eurozone komende maanden zwak blijft

De economie van de eurozone zal de komende maanden waarschijnlijk zwak blijven, erkent president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB). Maar zoals het er nu uitziet blijft de inflatie “nog te lang te hoog”. Vandaar dat de ECB zich donderdag genoodzaakt zag om zijn rentetarieven voor een tiende keer op rij op te schroeven, naar het hoogste niveau ooit.

De centrale bank gaat er in nieuwe voorspellingen vanuit dat de inflatie wat langzamer naar beneden gaat dan eerder gedacht. Tegelijkertijd is de ECB somberder geworden in zijn prognoses voor de economie. De groei voor de eurozone voor dit jaar wordt nu slechts op 0,7 procent geschat. Lagarde stelt dat het waarschijnlijk om een tijdelijke dip gaat. “We hebben er vertrouwen in dat de groei in 2024 zal aantrekken.”

Voorafgaand aan de vergadering was duidelijk dat niet alle beleidsbepalers hetzelfde dachten over de noodzaak tot een nieuwe renteverhoging, ook omdat zo’n stap de economische groei zou kunnen remmen. Lagarde moest na afloop toegeven dat niet iedereen tijdens de vergadering het eens was met de genomen rentestap. Maar daar voegt ze aan toe: “Er was een ruime meerderheid van de gouverneurs die het eens waren met het besluit dat we hebben genomen.”

Lagarde wijst er verder op dat het mandaat van de ECB primair is gericht op het creĆ«ren van prijsstabiliteit. Daarom koos de centrale bank er volgens haar voor om voorrang te geven aan het terugdringen van de inflatie. “Wij zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat de inflatie tijdig terugkeert naar onze middellangetermijndoelstelling van 2 procent.”

Tegelijk stonden er in het rentebesluit wel aanwijzingen dat er hierna niet nog meer renteverhogingen in het verschiet liggen. Die hint lijkt echter erg gevoelig te liggen en de precieze bewoordingen van de ECB lijken het resultaat van uitgebreid beraad tussen de beleidsbepalers. Wanneer Lagarde op de begeleidende persconferentie naar meer uitleg wordt gevraagd grijpt ze terug naar tekstpassages uit het besluit, die ze vervolgens woord voor woord opnieuw uitspelt.

Daarnaast onderstreept ze ook nog eens dat de ECB bij zijn rentebesluiten telkens opnieuw naar alle beschikbare data kijkt. Als de cijfers er nu op lijken te wijzen dat er hierna geen nieuwe renteverhoging meer nodig is, wil dat volgens Lagarde niet zeggen dat de gegevens volgende keer nog hetzelfde verhaal vertellen.