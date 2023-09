VS: iPhone-verbod Chinese ambtenaren poging tot wraak

Het verbod op het gebruik van iPhones door Chinese ambtenaren, iets wat de Chinese regering zelf ontkent, is een poging tot wraak op de Verenigde Staten. Dat stelt de Nationale Veiligheidsraad, een belangrijk adviesorgaan voor het Witte Huis.

Het verbod “lijkt in de lijn te liggen met de agressieve en ongepaste vergeldingsacties tegen Amerikaanse bedrijven die we in het verleden van de Volksrepubliek China hebben gezien”, aldus een woordvoerder van het orgaan. Volgens de zegsman hebben de VS echter geen goed beeld wat de Chinese overheid precies doet en waarom. Hij roept China dan ook op transparanter te zijn over zijn beleid.

Dat de situatie onduidelijk is, bleek woensdag nog. Toen ontkende de Chinese regering dat het gebruik van iPhones verboden is op ministeries. Eerder schreven verschillende media juist dat er wel degelijk een verbod was voor ambtenaren. Het zou daarbij niet alleen gaan om telefoons van het Amerikaanse Apple, maar ook om toestellen van andere niet-Chinese merken.

Volgens Bloomberg zou China bovendien van plan zijn om het verbod uit te breiden naar medewerkers van staatsbedrijven en andere door de overheid gecontroleerde instanties. Dat meldden anonieme bronnen vorige week aan het persbureau. Maar een woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken liet woensdag aan persbureau AFP weten dat China “geen wet, reglementen of richtlijnen” heeft “die de aankoop of het gebruik van telefoons van buitenlandse merken zoals iPhone verbieden”.

De berichten over het vermeende iPhone-verbod verschenen te midden van oplopende spanningen tussen de VS, het thuisland van Apple, en China. De Amerikaanse regering probeert China steeds meer af te knijpen van de modernste chiptechnologie uit vrees voor het gebruik daarvan voor militaire doeleinden. Daarnaast zetten de VS een aantal Chinese bedrijven op een zwarte lijst, waaronder telecom- en smartphoneconcern Huawei.