Aandacht voor KPN en Heineken op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar telecomconcern KPN en bierbrouwer Heineken. Toezichthouder ACM liet weten niet zomaar akkoord te gaan met de overname van Youfone door KPN. Met die deal van 200 miljoen euro lijft KPN een belangrijk budgetmerk voor mobiele telefonie in, waardoor te veel concurrentie kan wegvallen. Om die reden gaat de ACM de overname uitgebreider onderzoeken.

Heineken gaat 430 miljoen euro investeren in een nieuwe brouwerij in Mexico. Met zijn eerste brouwerij in de zuidoostelijke staat Yucatán hoopt de brouwer aan de groeiende vraag naar zijn bieren in die regio te kunnen voldoen. Heineken, dat in Mexico zo’n 18.000 medewerkers heeft, verwacht dat de nieuwe brouwerij voor 2000 extra banen zal zorgen. Volgens topman Dolf van den Brink is Mexico een van belangrijkste markten voor Heineken en is de investering van strategisch belang.

Beleggers kauwen daarnaast nog na op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Die verhoogde donderdag voor de tiende keer op rij de rente tot 4 procent om de inflatie aan te pakken. Dat is het hoogste niveau ooit. Op de financiële markten wordt gehoopt dat dit de laatste verhoging zal zijn.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een positief begin. Ook de andere Europese beurzen lijken hoger te openen. De Aziatische aandelenmarkten lieten vrijdag overwegend stevige winsten zien. De Nikkei in Tokio ging 1,1 procent hoger het weekeinde in en de Hang Seng-index in Hongkong steeg tussentijds 1,2 procent.

De hoofdindex in Shanghai bleef achter met een min van 0,4 procent ondanks een sterker dan verwachte stijging van de Chinese winkelverkopen en industriële productie in augustus. De aanhoudende crisis in de vastgoedmarkt zorgde echter voor terughoudendheid. De huizenprijzen in China lieten namelijk vorige maand opnieuw een daling zien. Ook schortte de door de overheid gecontroleerde vastgoedontwikkelaar Sino-Ocean de rentebetalingen op buitenlandse obligatieleningen op.

In de chipsector verwerken beleggers de succesvolle beursgang van Arm. Het Britse chipbedrijf, dat de ontwerpen levert voor chips die in bijna alle smartphones zitten, schoot donderdag bij de beursgang in New York bijna 25 procent omhoog.

De euro was 1,0653 dollar waard, tegen 1,0661 een dag eerder. De olieprijzen stegen opnieuw. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 90,78 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 94,28 dollar per vat.