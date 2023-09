AEX zet opmars voort onder aanvoering DSM-Firmenich

De AEX-index op het Damrak zette vrijdag de opmars voort. Speciaalchemiebedrijf DSM-Firmenich voerde de stijgers aan met een plus van bijna 2 procent. Beleggers reageerden onder meer op cijfers uit China, waar de winkelverkopen en de industriële productie sterker dan verwacht zijn gestegen.

Daarnaast kauwden beleggers nog na op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Die verhoogde donderdag voor de tiende keer op rij de rente tot 4 procent om de inflatie aan te pakken. Dat is het hoogste niveau ooit. Op de financiële markten wordt gehoopt dat dit de laatste verhoging zal zijn. Die hoop zorgde donderdag al voor flinke koerswinsten.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent hoger op 747,40 punten. Een dag eerder won de hoofdindex al ruim 1 procent. De MidKap won 0,9 procent tot 868,15 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1,4 procent.

In de chipsector verwerken beleggers de succesvolle beursgang van Arm. Het Britse chipbedrijf schoot donderdag bij de beursgang in New York bijna 25 procent omhoog. De Nederlandse chipbedrijven ASMI, Besi en ASML verloren echter tot dik 3 procent. Persbureau Reuters meldde dat de Taiwanese chipproducent TSMC zijn leveranciers zou hebben gevraagd de leveringen van chipapparatuur te vertragen.

Heineken klom 0,8 procent. Het drankenconcern gaat 430 miljoen euro investeren in een nieuwe brouwerij in Mexico. Volgens topman Dolf van den Brink is Mexico een van de belangrijkste markten voor Heineken en is de investering van strategisch belang.

KPN won 0,2 procent. Toezichthouder ACM liet weten niet zomaar akkoord te gaan met de overname van Youfone door KPN. Met die deal van 200 miljoen euro lijft KPN een belangrijk budgetmerk voor mobiele telefonie in, waardoor te veel concurrentie kan wegvallen. Om die reden gaat de ACM de overname uitgebreider onderzoeken.

Exor klom 0,2 procent. Donderdag was het Italiaanse investeringsbedrijf de sterkste stijger in de AEX met een winst van 5 procent na goed ontvangen halfjaarcijfers.

Biotechnoloog Pharming steeg 4 procent dankzij een koopadvies door Kempen. In Stockholm zakte H&M dik 2 procent, na tegenvallende verkopen van de Zweedse kledingwinkelketen tijdens de zomermaanden.

De euro was 1,0655 dollar waard, tegen 1,0661 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 90,71 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 94,21 dollar per vat.