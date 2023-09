Apple komt met update iPhone 12 in Frankrijk na verkoopverbod

Apple heeft beloofd de iPhone 12 in Frankrijk de komende dagen te updaten om zo de straling van het apparaat omlaag te krijgen. Volgens het Amerikaanse telecomconcern moet een aanpassing van de software de zorgen van de Franse toezichthouder wegnemen en de verkoop van de smartphone weer mogelijk maken. Het Franse ministerie van Digitale Zaken denkt daar ook zo over.

Frankrijk stelde woensdag een tijdelijk verkoopverbod van de iPhone 12 in. De elektromagnetische straling bleek hoger dan in Europa is toegestaan. “We brengen een software-update uit voor gebruikers in Frankrijk om te voldoen aan de regels van de Franse toezichthouders”, maakt Apple nu bekend in een verklaring. Parijs zegt dat de toezichthouder de update snel gaat testen.

In Nederland is de verkoop van het toestel voor zover bekend nog niet verboden. De nationale toezichthouder voor telecom zou deze week contact opnemen met Apple over de misstand, waarna eventueel ook een tijdelijk verkoopverbod van de iPhone 12 uit 2020 zou worden ingelast. De Nederlandse Rijksdienst voor Digitale Infrastructuur (RDI) is vrijdag vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar. Eerder benadrukte de toezichthouder dat er “geen acuut veiligheidsrisico” is.

Elektronicawinkels en telecombedrijven in Nederland blijven de iPhone 12 aanbieden zolang de RDI hierover nog geen besluit heeft genomen, zo lieten zij donderdag weten.

De Franse toezichthouder ANFR stelde eerder vast dat het lichaam door de straling van het iPhone-model 5,74 watt per kilogram lichaamsgewicht opneemt, terwijl de Europese norm op 4,0 watt per kilogram ligt. Elektromagnetische straling kan het lichaam opwarmen, daarom zijn er limieten voor blootstelling aan die straling. De telecomtoezichthouders in Duitsland en Belgiƫ gaan het mogelijke stralingsgevaar van het toestel ook onderzoeken.