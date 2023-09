Autovakbond VS begint stakingen bij Ford, GM en Stellantis

Het hoofd van de grootste Amerikaanse vakbond in de autosector heeft stakingen aangekondigd in drie fabrieken nu om middernacht (lokale tijd) geen akkoord is bereikt met de grote autofabrikanten. Dat zei hij in een via de platforms X en Facebook Live verspreide boodschap.

Shawn Fain, president van vakbond United Auto Workers UAW, zei dat in een fabriek van elk van de drie grote autofabrikanten gestaakt zal worden: een General Motors-fabriek in Wentzville, Missouri; een Stellantis-fabriek in Toledo, Ohio; en een Ford-fabriek in Wayne, Michigan. “Voor de eerste keer in onze geschiedenis staken we tegelijkertijd bij alle drie van The Big Three,” zei Fain. In totaal leggen ongeveer 12.700 werknemers het werk neer.

Het besluit van de UAW om voor gerichte stakingen te kiezen, houdt de stakingsuitkeringen door de vakbond binnen de perken. De UAW heeft een stakingsfonds van 825 miljoen dollar (zo’n 775 miljoen euro). Dat bedrag verbleekt bij de miljarden aan liquiditeit die de autofabrikanten hebben opgebouwd dankzij de robuuste winsten op de auto’s, trucks en SUV’s die UAW-leden bouwen.

De UAW wilde een loonsverhoging van 40 procent. De bedrijven boden tot 20 procent aan, maar zonder de door de vakbond geƫiste secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook wil de UAW dat de gedifferentieerde loonsystemen bij The Big Three worden afgeschaft, waarbij nieuwe medewerkers acht jaar aan het werk moeten blijven om hetzelfde te verdienen als ervaren werknemers. Ook aan die eis wilden autofabrikanten niet voldoen.