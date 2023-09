Duitse inlichtingenbaas: cyberaanvallen bedreiging lng-terminals

Cyberaanvallen vormen een bedreiging voor importterminals voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Daarvoor waarschuwt het hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND Bruno Kahl. De terminals maken lng, dat wereldwijd een belangrijk alternatief is geworden voor Russisch aardgas, geschikt voor gasleidingen.

Sinds Rusland in februari vorig jaar Oekraïne is binnengevallen, is volgens Kahl duidelijk geworden dat de oorlog via cyberspace veel internationaler is geworden. Daarmee wordt niet alleen schade aangericht in het oorlogsgebied zelf. “Buiten het bekende spectrum moeten de nieuwe faciliteiten voor het aan land brengen van lng ook worden beschouwd als mogelijke verdere doelwitten”, stelt de inlichtingenbaas.

Duitsland, de grootste economie van Europa, had vorig jaar veel last van het afknijpen van de gastoevoer door Rusland na de Russische inval in Oekraïne. Om de energiecrisis te lijf te gaan haalde Duitsland drie lng-terminals binnen. Het land heeft nog plannen voor het bouwen van meer installaties.

Kahl zegt verder dat de grootste cyberdreiging voor Duitsland uit Rusland en China komt. Maar ook aanvallen door kleinere staten als Vietnam, Iran en Noord-Korea vallen de inlichtingendienst op.