EU-landen waren nog nooit zo populair als vakantiebestemming

De landen van de Europese Unie zijn nog nooit zo populair geweest onder vakantiegangers als in de eerste helft van dit jaar. Het aantal geboekte overnachtingen ligt ook voor het eerst weer op het niveau van voor de coronapandemie, blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Dat komt vooral doordat mensen weer buiten hun eigen land op vakantie gaan.

De landen in de Europese Unie handelden in de eerste helft van dit jaar zo’n 1,2 miljard toeristische overnachtingen af, een groei van een kleine 1 procent vergeleken met het begin van 2019. Vergeleken met vorig jaar groeide de toerismesector met net geen 13 procent. In alle maanden van dit jaar lag het aantal overnachtingen hoger dan vorig jaar. Vakantiegangers lieten zich dus niet afschrikken door bijvoorbeeld de inflatie.

Van de verblijven in onder meer hotels in de EU komt 46 procent weer voor rekening van buitenlandse gasten, nog net een procentpunt minder dan in 2019. Vergeleken met vorig jaar, toen er in veel landen nog reisbeperkingen waren vanwege het coronavirus, is een vakantie in eigen land met een krimp van 6 procent flink in populariteit afgenomen.

Hongarije is het enige EU-land dat van januari tot en met juni minder toeristen had dan een jaar eerder. Het land is met een krimp van 12 procent ook een van de landen die qua overnachtingen achterbleef ten opzichte van 2019. Letland kreeg bijna een kwart minder toeristen dan vier jaar geleden en kende daarmee de grootste achteruitgang. Nederland staat in de kopgroep met een plus van 16 procent.