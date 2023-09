H&M omlaag op Zweedse beurs na tegenvallende resultaten

H&M heeft vrijdag 7,4 procent aan waarde verloren op de beurs in Stockholm. De Zweedse kledingwinkelketen presenteerde zijn kwartaalcijfers, waaruit naar voren kwam dat de omzet gedurende de zomermaanden vrijwel vlak is gebleven. De beurzen in Amsterdam zijn vlak voor het weekend lager gesloten. De hoofdindex op het Damrak eindigde met een verlies onder aanvoering van chipbedrijven.

H&M heeft al langer last van tegenvallende verkopen, die leiden tot hogere kosten voor het opslaan van de overgebleven voorraad. Het bedrijf heeft de afgelopen maanden de focus gelegd op het terugdringen van die voorraden en het verhogen van de winstgevendheid.

Beleggers verwerkten verder nog het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) van donderdag. Die verhoogde toen voor de tiende keer op rij de rente tot 4 procent, het hoogste niveau ooit. Op de financiƫle markten wordt gehoopt dat dit de laatste verhoging zal zijn. Die hoop zorgde donderdag al voor flinke koerswinsten.

De AEX-index sloot 0,4 procent lager op 741,51 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 858,24 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1 procent.

De Nederlandse chipbedrijven ASMI, Besi en ASML waren de hekkensluiters in de AEX met minnen tot 6,6 procent. Volgens persbureau Reuters heeft de Tawainese chipfabrikant TSMC zijn leveranciers gevraagd de leveringen van chipapparatuur te vertragen. Onder meer chipmachineproducent ASML is een belangrijke leverancier van TSMC.

KPN daalde 0,5 procent. Toezichthouder ACM stelde niet zomaar akkoord te gaan met de overname van Youfone door KPN. Door die overeenkomst ter waarde van 200 miljoen euro zou KPN een belangrijk budgetmerk voor mobiele telefonie inlijven. De ACM wil de overname nu uitgebreider onderzoeken, omdat te veel concurrentie zou kunnen wegvallen.

In de MidKap daalde Air France-KLM 1,8 procent. Persbureau Bloomberg meldde dat de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie plannen heeft om dertig tot vijftig nieuwe vliegtuigen aan te schaffen. Topman Ben Smith had in juni al verklaard dat het luchtvaartconcern werkt aan de vervanging van oudere toestellen door brandstofzuinigere modellen.

De euro was 1,0671 dollar waard, tegen 1,0661 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg met 0,3 procent tot 90,45 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper en had een prijs van 93,62 dollar per vat.