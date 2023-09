Reuters: chipmaker TSMC vraagt ASML leveringen uit te stellen

De Taiwanese chipfabrikant TSMC heeft zijn belangrijkste leveranciers, waaronder de Nederlandse chipmachinemaker ASML, opgedragen de levering van hoogwaardige apparatuur voor de chipproductie uit te stellen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen. De instructie van TSMC aan zijn leveranciers weerspiegelt volgens de ingewijden de groeiende voorzichtigheid van het bedrijf over de vooruitzichten voor de vraag naar zijn chips.

Doordat consumenten vanwege de hoge inflatie minder uitgeven aan elektronica is er namelijk ook minder vraag naar chips. TSMC zag daardoor de omzet in het tweede kwartaal al met 10 procent dalen. Daarnaast kampt het bedrijf ook met een vertraging bij zijn grote chipfabriek in Arizona. TSMC werd gedwongen de productie in die Amerikaanse fabriek met een jaar uit te stellen, tot 2025, omdat het moeite had om werknemers te werven en te maken kreeg met weerstand van de vakbonden bij pogingen om werknemers uit Taiwan te halen.

TSMC wilde tegen Reuters geen commentaar geven op wat het bedrijf ‘marktgeruchten’ noemt. Wel verwees het bedrijf naar opmerkingen van topman Wei Che-Chia. Die zei in juli dat de zwakkere economische omstandigheden, het langzamere herstel in China en de zwakkere vraag op de eindmarkten klanten voorzichtiger maken.

Volgens de bronnen verwachten leveranciers als ASML echter dat de vertraging slechts van korte duur zal zijn. In een interview met Reuters vorige week zei topman Peter Wennink van ASML dat sommige orders voor zijn machines zijn uitgesteld, zonder klanten te noemen. Volgens hem zou het daarbij gaan om een ‘managementprobleem’ op korte termijn.

Volgens een van de bronnen zorgen de berichten dat China overheidsmedewerkers zou hebben verboden om iPhones te gebruiken op het werk, ook voor onrust bij TSMC. Apple is namelijk een grote klant van het bedrijf. TSMC zou zich ook zorgen maken over de recente lancering van een nieuwe smartphone van het Chinese Huawei, waarin een geavanceerde chip van de Chinese chipmaker SMIC zit. TSMC maakte vroeger chips voor Huawei, maar stopte daarmee nadat de Amerikanen sancties hadden opgelegd aan het Chinese bedrijf. Ook SMIC staat op de zwarte lijst van de Amerikanen.