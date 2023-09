Schimmels zitten Italiaanse wijnboeren dwars na hevige regenbuien

Wijnboeren in Italië maken zich op voor een slecht oogstseizoen. Schimmels die de wijnranken aantasten kregen vrij spel dankzij opeenvolgende periodes van hevige regen en droogte, wat vooral in Zuid-Italië voor problemen met de oogst zorgt. Daardoor zullen ze waarschijnlijk flink minder wijn kunnen maken.

De oogst van wijndruiven is dit jaar naar verwachting goed voor net geen 44 miljoen hectoliter wijn, berekenden brancheorganisaties UIV en Assoenologi met het landbouwinstituut Ismea. Dat is een daling van 12 procent ten opzichte van vorig jaar en de slechtste score van de afgelopen zes jaar.

“De hoofdrol was dit jaar weggelegd voor de peronospora, een schimmelziekte die dankzij de talrijke regenbuien geen genade kende voor veel wijnstokken, voornamelijk in het midden en zuiden van Italië”, schrijven de drie organisaties bij hun ramingen voor het oogstseizoen. De peronospora veroorzaakt valse meeldauw, die gewassen zoals wijnstokken kan vernietigen.

De schimmels gedijen vooral goed in vochtige, maar warme omstandigheden. Opvallend is dat juist de noordelijke regio’s in Italië, die doorgaans meer last hebben van natte weersomstandigheden, hun oogst redelijk op peil weten te houden. De zwaarst getroffen regio’s waren de Abruzzen, bekend van de Montepulciano d’Abruzzo, en Molise. Daar daalt de opbrengst van wijngaarden waarschijnlijk met respectievelijk 40 en 45 procent.

Paolo Niro, een kleinschalig werkende wijnboer uit San Paolo di Civitate in de zuidoostelijke regio Apulië (Puglia), zei tegen persbureau Reuters dat zijn hele oogst is vernietigd door de schimmel. “Al begin mei beseften we dat er geen oogst zou zijn. We werken biologisch en merkten de aanval van schimmels eerder op”, legde hij uit.

De VN-organisatie voor landbouw waarschuwde dat klimaatverandering vaker voor extreem weer zal zorgen. Dat brengt ook vaker risico met zich meer voor wijnboeren, die daarom vaker voorzorgsmaatregelen zouden moeten nemen.

Italië is door de sterk krimpende oogst waarschijnlijk de positie van grootste wijnproducent ter wereld kwijt aan Frankrijk. Maar volgens Ismea-baas Livio Proietti zal van schaarste aan Italiaanse wijn geen sprake zijn, omdat in het afgelopen jaar juist veel onverkochte voorraden zijn ontstaan. “Het thema is niet zozeer het verlies van het Italiaanse leiderschap in termen van productie, maar veeleer de afzwakkende binnen- en buitenlandse vraag naar met name tafelwijnen.”