Senatoren VS onderzoeken mogelijke veiligheidsrisico’s Starlink

Amerikaanse senatoren onderzoeken de mogelijke risico’s voor de nationale veiligheid die de omgang van Elon Musk met het door hem geleide Startlink met zich meebrengt. Dit satellietbedrijf weigerde vorig jaar een verzoek van Oekraïne om communicatielijnen uit te breiden richting de Krim om een aanval op Russische marineschepen mogelijk te maken.

Dat een privaat bedrijf als Musks Starlink grote invloed heeft op ontwikkelingen op het slagveld heeft “serieuze kwesties rond de nationale veiligheid blootgelegd”, zei voorzitter Jack Reed van de senaatscommissie voor de Amerikaanse strijdkrachten. “De commissie onderzoekt dit vanuit iedere mogelijke invalshoek.”

Starlink is een onderdeel van ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk. In een vorige week verschenen biografie over Musk staat dat de miljardair via zijn beslissingen over internetverbindingen op de Krim een actie met onbemande onderzeeërs van het Oekraïense leger dwarsboomde.

De onthullingen rond Starlink leiden tot zorgen over de almacht die Musk met SpaceX lijkt te hebben in de ruimtevaart. SpaceX verzorgt ook lanceringen van satellieten van het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Senatoren die over de strijdkrachten gaan, onderzoeken ook de bredere markt voor satellietdiensten en de “buitenproportionele rol die Musk en zijn bedrijf daar spelen”.

Andere senatoren hebben het ministerie van Defensie om opheldering gevraagd over Starlink. Ze willen weten waarom Musk, en niet de Amerikaanse overheid, beslissingen kon nemen over het wel of niet beschikbaar stellen van satellietverbindingen. Musk zei eerder deze week in een podcast dat hij de Oekraïners in de Krim toegang tot het Starlink-netwerk had verschaft als hij daar opdracht toe had gekregen van president Joe Biden.

Het Oekraïense schiereiland de Krim is sinds 2014 bezet door Rusland. Om die reden was Starlink in dat gebied uitgeschakeld, om geen sancties tegen Rusland te schenden, zei Musk.