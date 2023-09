TikTok krijgt boete van 345 miljoen om lakse bescherming kinderen

TikTok krijgt een boete van 345 miljoen euro omdat de video-app te weinig heeft gedaan om de privacy van kinderen te beschermen. De Ierse privacywaakhond legt die geldstraf onder andere op omdat video’s van kinderen op het platform automatisch te zien waren voor iedereen. Ook zouden minderjarigen onduidelijke informatie hebben gekregen over hun accountinstellingen.

Het onderzoek van de Ierse Data Protection Commission (DPC) naar TikTok, dat uiteindelijk tot de boete leidde, kwam er mede op verzoek van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Die legde TikTok na eigen onderzoek in 2021 een boete op van slechts 750.000 omdat de populaire app geen informatie in het Nederlands gaf. Maar de toezichthouder stuitte ook op aanwijzingen van ernstigere privacyschendingen waar kinderen de dupe van waren.

Omdat TikTok in 2020 een Europees hoofdkantoor opende in Ierland, was de toezichthouder van dat land hoofdverantwoordelijke voor de handhaving van Europese privacyregels. “Deze zaak laat zien hoe de privacytoezichthouders in Europa samen een vuist maken tegen grote techbedrijven die de privacy schenden”, stelt Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Ierse privacywaakhond neemt het gegeven dat instellingen op TikTok-accounts automatisch op “publiek” stonden extra hoog op, omdat dit ook de privacy van kinderen onder de 13 jaar in gevaar zou hebben gebracht. Daarnaast stuitte de commissie op instellingen binnen TikTok, die ze “duistere patronen” noemt, die gebruikers automatisch richting opties dirigeerden waarmee ze hun privacy minder goed beschermden.

Frappant is ook dat de toezichthouder een overtreding vaststelde bij een functie die ouders meer controle moet geven over het TikTok-account van hun kinderen. De functie ‘family pairing’ was volgens de Data Protection Commission zo ingericht dat niet alleen ouders of verzorgers hun account konden koppelen aan dat van hun kind, maar ook andere volwassenen.

TikTok is het oneens met de beslissing, en dan vooral met de hoogte van de boete. “De kritiek van de DPC is gericht op functies en instellingen die drie jaar geleden al van kracht waren, en die we hebben aangepast lang voordat het onderzoek was begonnen, zoals het standaard instellen van alle accounts onder de 16 jaar op privĂ©”, reageert een woordvoerder via e-mail. Het socialemediabedrijf beraadt zich nog op eventuele vervolgstappen, zoals een hoger beroep tegen de geldstraf.