Vakbonden: akkoord met vliegtuigmaker Fokker na stakingen

Vakbonden CNV en FNV en het moederbedrijf van vliegtuigonderdelenmaker Fokker hebben een akkoord bereikt over een overgangsregeling voor fabrieksmedewerkers die de dupe zouden worden van de verhuizing naar een nieuwe productielocatie. Dit melden de bonden vrijdag. Werknemers in de fabriek in Hoogerheide (Noord-Brabant) legden vanwege onvrede over een verhuisregeling dit jaar meerdere keren hun werk neer.

De fabrieken van Fokker gaan sluiten en worden gecentraliseerd op een nieuwe locatie in Papendrecht, vlak bij Dordrecht. Die biedt werk aan zo’n 1800 mensen. Medewerkers in de fabriek in Hoogerheide kregen eerst een minder gunstige verhuisregeling dan hun collega’s die in de fabriek in Helmond werken.

Fabrieksmedewerkers op de locatie in Hoogerheide krijgen nu ook extra compensatie, melden de vakbonden. De compensatie hangt onder meer af van hoe ver medewerkers van Papendrecht wonen. Ook ontvangen honderd uitzendkrachten in Hoogerheide een vast contract. Vakbondsleden moeten nog wel stemmen over het akkoord.

Bestuurder Arthur Bot bij CNV Vakmensen is blij dat er een akkoord ligt met moederbedrijf GKN Aerospace. “Het ging in veel gevallen immers om duizenden euro’s”, zegt hij.

De regeling is er vooral op gericht om werknemers mee te krijgen naar Papendrecht, meldt Jan Meeder, bestuurder bij FNV Metaal. “We constateren dat veel werknemers al zijn vertrokken en gekozen hebben voor een andere baan of daarnaar op zoek zijn in de omgeving. Veel kennis gaat daarmee verloren en het valt kennelijk toch niet mee om voldoende andere werknemers te werven.”

De onderdelen die bij Fokker worden gemaakt, zijn onder meer voor JSF-gevechtsvliegtuigen. Werknemers in Hoogerheide maken met name elektrische kabels. In de fabriek in Helmond vinden hightech-werkzaamheden plaats. Daar worden lichtgewicht constructies, modules en landingsgestellen voor de luchtvaart- en defensie-industrie gebouwd.