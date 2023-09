Werkgevers: trend van steeds harder stijgende lonen lijkt gestopt

Het lijkt erop dat een einde is gekomen aan een anderhalf jaar durende trend van steeds harder stijgende lonen, meldt werkgeversvereniging AWVN. Volgens de belangrijkste adviseur op het gebied van arbeidsvoorwaarden voor Nederlandse bedrijven vielen de afgesproken loonstijgingen in nieuwe cao’s in augustus weliswaar iets hoger uit dan in juli, maar toch beduidend lager dan in eerdere maanden.

In augustus kwamen in totaal zeven nieuwe cao’s tot stand, waarbij de lonen gemiddeld met 7,4 procent zijn opgevoerd. Dat is historisch gezien nog steeds erg hoog en bovendien 0,1 procentpunt hoger dan in juli. Maar enkele maanden terug bedroeg de gemiddelde loonsverhoging wel 8,2 procent. Toen gingen de lonen nog harder omhoog dan de inflatie.

AWVN waarschuwt dat de augustuscijfers wel voorzichtig ge├»nterpreteerd moeten worden. Augustus is elk jaar een hele rustige maand qua nieuwe cao’s, maar dit jaar waren er nog minder nieuwe loonafspraken dan in andere jaren. Rekening houdend met de afname van de inflatie in de afgelopen periode en het verslechterende economische sentiment, ligt het volgens de werkgeversvereniging wel voor de hand dat de loonafspraken over hun hoogtepunt heen zijn. De gemiddelde loonafspraak in 2023 ligt nu ook op 7,4 procent. In heel dit jaar zijn er al bijna driehonderd nieuwe cao’s afgesloten.

De cijfers van AWVN worden goed in de gaten gehouden door De Nederlandsche Bank (DNB). DNB-president Klaas Knot maakte zich eerder dit jaar nog zorgen naar aanleiding van de hoge loonsverhogingen die vakbonden en werkgevers in diverse branches hadden afgesproken. Soms gingen de lonen met 10 procent of meer omhoog. Dergelijke loonsverhogingen zouden het moeilijker maken om een einde te maken aan de flinke prijsverhogingen van de laatste tijd.