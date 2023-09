Beursweek met rentebesluiten Fed en Bank of England

De aandacht van beleggers gaat komende beursweek vooral uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. Naar verwachting gaat de Fed een pauze inlassen bij het verhogen van de rente tegen de inflatie. Ook de Britse centrale bank komt met een rentebesluit.

De Fed begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering en woensdag wordt dan het besluit bekendgemaakt, gevolgd door een toelichting van centralebankpresident Jerome Powell. De centralebankenkoepel in de Verenigde Staten heeft sinds maart vorig jaar de rente al elf keer verhoogd en op de financiële markten wordt nu verwacht dat de Fed een pauze neemt, maar wel de deur openhoudt voor een verdere stap als dat nodig is.

De Bank of England (BoE) zal donderdag naar verwachting de rente verder verhogen, maar dat zou dan wel de laatste stap kunnen zijn. De Europese Centrale Bank (ECB) schroefde vorige week de rente in het eurogebied nog voor de tiende keer op rij op naar het hoogste niveau ooit, maar hintte dat dit voorlopig de laatste verhoging kan zijn. Verder staan ook rentevergaderingen in onder meer Japan en Turkije op de agenda.

Het Europese statistiekbureau Eurostat komt dinsdag met een nieuwe schatting over de inflatie in de eurozone in augustus. Bij een voorlopige raming werd een inflatie gemeld van 5,3 procent. Daarmee bleef de inflatie stabiel ten opzichte van juli.

Vrijdag maakt marktonderzoeker S&P Global nieuwe cijfers bekend over de economische bedrijvigheid in de eurozone. Die bedrijvigheid krimpt, met name door zwakte in de Europese industrie vanwege gedaalde orders en een lagere productie. De Organisatie voor Economische Samenwerking & Ontwikkeling (OESO) publiceert dinsdag nieuwe prognoses voor de wereldeconomie.

Aan het bedrijvenfront is het vrij rustig. De Amerikaanse pakketvervoerder FedEx komt nog met kwartaalcijfers. Ook voedingsmiddelenproducent General Mills, het bedrijft achter merken als Cheerios, Bugles en Häagen-Dazs, opent de boeken over de afgelopen periode. Het in Amsterdam genoteerde logistieke vastgoedbedrijf CTP houdt beleggersdagen.

De Amsterdamse AEX-index sloot vrijdag 0,4 procent lager op 741,51 punten, onder druk van forse verliezen voor de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1 procent. Op Wall Street waren minnen tot 1,6 procent op de koersenborden te zien.