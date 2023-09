Aandacht voor Prosus aan begin beursweek vol rentebesluiten

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar Prosus. De techinvesteerder kondigde aan dat topman Bob van Dijk zijn functie per direct zal neerleggen. Van Dijk treedt ook af als topman bij het Zuid-Afrikaanse moederbedrijf Naspers en stapt uit de bestuursraden van beide bedrijven. Hij blijft wel tot eind september 2024 aan als adviseur van de groep. Een reden voor zijn vertrek werd niet gegeven.

Van Dijk was sinds 2014 de hoogste baas van Naspers en sinds de beursgang in 2019 van Prosus. Ervin Tu, hoofd investeringen, zal tijdelijk de rol van topman van Naspers en Prosus op zich nemen. De bedrijven lieten verder weten dat de strategische doelstellingen ongewijzigd blijven.

De nieuwe beursweek staat verder vooral in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank begint dinsdag aan zijn tweedaagse rentevergadering. Beleggers hopen dat de Fed opnieuw een rentepauze zal houden. In juni werd ook al een pauze gehouden. Die was echter van korte duur, want een maand later werd de rente alweer verhoogd. Of het rentetarief in de Verenigde Staten later dit jaar verder zal worden verhoogd is nog onzeker.

Naast de Fed vergadert deze week ook de Bank of England over het rentetarief. De Britse centrale bank zal naar verwachting de rente verder gaan verhogen, maar dat zou mogelijk wel de laatste stap kunnen zijn. Verder staan ook rentevergaderingen in onder meer Japan en Turkije op het programma.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een licht lager begin. Ook de andere Europese beurzen lijken met verliezen te openen. De Aziatische aandelenmarkten gingen maandag overwegend omlaag. In Tokio hadden beleggers een vrije dag. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,9 procent in de min en de beurs in Shanghai won 0,1 procent.

Het noodlijdende Chinese vastgoedconcern Evergrande liet in Hongkong een wilde koersbeweging zien. Het aandeel kelderde aanvankelijk 25 procent nadat bekend was geworden dat de politie in de stad Shenzhen een aantal medewerkers van Evergrande Financial Wealth Management had aangehouden. Een reden voor de arrestatie van de medewerkers van de vermogensbeheerdivisie van Evergrande werd niet gegeven. Het aandeel wist het koersverlies weg te werken en noteerde vrijwel onveranderd.

De euro was 1,0673 dollar waard, tegen 1,0671 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 91,53 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 94,58 dollar per vat.