Bestbetaalde topman Bob van Dijk stapt op bij Prosus en Naspers

De Nederlandse zakenman Bob van Dijk heeft per direct zijn functie als hoogste baas van de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus en het Zuid-Afrikaanse moederbedrijf Naspers neergelegd. Een reden voor zijn vertrek werd niet gegeven. Volgens een onderzoek van de Volkskrant was Van Dijk vorig jaar de bestbetaalde topman van Nederland, met een beloning van in totaal 57,5 miljoen euro.

Ook stapt Van Dijk uit de bestuursraden van beide bedrijven. Hij blijft wel tot eind september 2024 aan als adviseur van de groep. Van Dijk was sinds 2014 de hoogste baas van Naspers, het grootste mediaconglomeraat van Afrika dat in Kaapstad is gevestigd. Sinds de beursgang in 2019 was hij ook topman van Prosus, dat onder meer een groot belang heeft in het Chinese internet- en gamesbedrijf Tencent.

Ervin Tu, verantwoordelijk voor de investeringen binnen de groep, zal tijdelijk de rol van topman van zowel Naspers als Prosus op zich nemen. Tu, die twee jaar geleden de overstap maakte van de Japanse techinvesteerder SoftBank naar Naspers en Prosus, staat bekend als een dealmaker. Hij werkte eerder bij de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs, waar hij zich richtte op fusies en overnames. Naspers en Prosus lieten verder weten dat de strategische doelstellingen en het aandeleninkoopprogramma ongewijzigd blijven.