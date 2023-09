Britse waakhond wil voorkomen dat AI-bedrijven te machtig worden

De Britse concurrentiewaakhond CMA wil voorkomen dat de markt van kunstmatige intelligentie (AI) in handen komt van maar een paar grote technologiebedrijven. De toezichthouder wil regels invoeren die consumenten moeten beschermen tegen de macht van bedrijven, zoals OpenAI, de maker van ChatGPT.

De regels van de CMA gaan bijvoorbeeld over transparantie en verantwoording. Het is nu vaak niet duidelijk waar bijvoorbeeld ChatGPT informatie vandaan haalt. Ook zijn de antwoorden van dit soort chatprogramma’s niet altijd feitelijk juist. Volgens topvrouw Sarah Cardell blijft er een reĆ«el risico dat AI zich zo ontwikkelt dat kunstmatige intelligentie het consumentenvertrouwen ondermijnt of dat een paar machtige spelers de AI-markt domineren. “De voordelen worden dan niet in de hele economie gevoeld”, zegt ze. Bij het reguleren van AI moet innovatie van deze technologie wel mogelijk blijven.

De waakhond gaat de komende tijd in gesprek over de maatregelen met AI-bedrijven, zoals Google, Meta en Microsoft. Daarnaast wil de CMA ook input van bijvoorbeeld consumentenorganisaties, overheden, wetenschappers en andere toezichthouders. Begin volgend jaar komt de CMA met de bevindingen. Andere landen als de Verenigde Staten zijn ook regels aan het opstellen om de markt van AI te reguleren.

In Nederland heeft de Consumentenbond een paar maanden geleden toezichthouders en de politiek gevraagd om de rechten van consumenten centraal te stellen bij de ontwikkeling en toepassing van AI. De bond vindt dat mensen erop moeten kunnen vertrouwen dat AI-systemen hen bijvoorbeeld niet misleiden en geen misbruik maken van persoonlijke informatie. Daarop zei een woordvoerster van inmiddels demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) dat de bewindsvrouw al bezig was met het beschermen van consumentenrechten bij gebruik van AI. De bewindsvrouw verwacht meer te kunnen doen als de Europese wet om AI te reguleren is afgerond.