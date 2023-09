Distributiecentrum financieel wankel BCC weer geblokkeerd

Een distributiecentrum van de financieel wankele elektronicawinkelketen BCC in Almere is maandagochtend weer geblokkeerd. Dat bevestigt topman Caspar Klinkhamer na berichtgeving van Omroep Flevoland.

Het gaat om dezelfde boze vervoersbedrijven die afgelopen donderdag al kort actievoerden bij de locatie. BCC had toen net uitstel van betaling aangevraagd. De ondernemers klagen dat hun facturen al lang niet zijn betaald. Eigenaar Sadi Iz van Verhuisdeal24.nl schat in dat hij nog ongeveer 200.000 euro moet krijgen van de elektronicaketen.

Volgens Iz zijn zijn bedrijf en medeblokkeerder Verhuisbedrijfklaver de voornaamste bezorgers van BCC, voor het afleveren van bijvoorbeeld wasmachines. Donderdag hoorden zij dat hun werkzaamheden ineens werden stopgezet, maar over hun geld hoorden zij nog niets.

Iz zegt dat de blokkade doorgaat totdat de ondernemers zijn betaald. “De hekken van het distributiecentrum zijn gesloten en het personeel is naar huis gestuurd”, weet de ondernemer. Dinsdag willen ze de actie uitbreiden naar Delft.

Klinkhamer laat weten snel met een uitgebreidere reactie te komen. De topman kon wel al zeggen dat sinds afgelopen weekend alle 55 winkels van de keten weer open zijn. In die winkels is het rustig gebleven en is alles goed gegaan.

BCC hield donderdag 42 winkels dicht omdat het eerst beveiliging wilde regelen. Volgens Klinkhamer kunnen de emoties in het geval van een dreigend faillissement namelijk hoog oplopen als klanten een aankoop willen terugbrengen.