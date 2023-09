iPhone-maker Foxconn wil investeringen in India verdubbelen

Het Taiwanese technologiebedrijf Foxconn, dat onder meer de iPhones van Apple maakt, is van plan zijn investeringen en werkgelegenheid in India te verdubbelen. Het bedrijf wil daarmee de verplaatsing van zijn productie in China naar India versnellen vanwege de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China.

Een vertegenwoordiger van Foxconn in India zei zondag in een bericht op LinkedIn dat het Taiwanese bedrijf van plan is de omvang van zijn activiteiten in het Zuid-Aziatische land te verdubbelen, terwijl hij de Indiase premier Narendra Modi feliciteerde met zijn verjaardag. De vertegenwoordiger gaf geen verdere details.

“We zullen nog harder werken om jullie volgend jaar een groter verjaardagscadeau te geven, met als doel een nieuwe verdubbeling van de werkgelegenheid, directe buitenlandse investeringen en bedrijfsomvang in India”, luidde de boodschap.

De investeringsplannen van het Taiwanese bedrijf, ook bekend onder de naam Hon Hai Precision Industry, omvatten een terrein van 300 hectare dicht bij de luchthaven in Bengaluru, de hoofdstad van Karnataka. Die fabriek zal waarschijnlijk iPhones gaan maken en zal naar verwachting ongeveer 100.000 banen creëren.

De expansie van Foxconn in India onderstreept hoe China het risico loopt zijn status van grootste producent van consumentenelektronica ter wereld dreigt te verliezen. Apple en andere grote Amerikaanse bedrijven hebben hun Chinese leveranciers gevraagd om alternatieve locaties zoals India en Vietnam te verkennen. Die verschuiving om minder afhankelijk te zijn van China in de wereldwijde toeleveringsketen is tijdens de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne in een stroomversnelling gekomen.

Hon Hai-voorzitter Young Liu bevestigde vorige maand nog het voornemen van Foxconn om de investeringen in India te verhogen. Het bedrijf heeft al negen productiecampussen en meer dan dertig fabrieken met tienduizenden werknemers in India. Het concern bevindt zich in de beginfase van verdere uitbreiding in het land, waar het jaarlijks ongeveer 10 miljard dollar aan inkomsten realiseert, aldus Liu.