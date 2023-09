Minder animo voor STAP-opleidingsbudget door strengere regels

Zo’n 10.000 mensen hebben gebruik kunnen maken van de een-na-laatste ronde van het STAP-opleidingsbudget. Dat is ruim de helft minder dan de vorige keer, toen er ook nog twee keer zoveel geld beschikbaar was. De eisen aan opleidingen waren dit keer strenger, waardoor er volgens uitkeringsinstantie UWV minder animo was. Na anderhalf uur was het potje alsnog al leeg.

De subsidie van maximaal 1000 euro is veel bekritiseerd omdat deze werd gebruikt voor snoepreisjes en cursussen die niets met werk te maken hebben. Daarom zijn de eisen meerdere keren aangescherpt. Nu kwamen alleen arbeidsmarktgerichte opleidingen met een wettelijk diploma in aanmerking. Het gaat dan bijvoorbeeld om deeltijd hbo- en mbo-opleidingen, waar ook nog een eigen inleg voor vereist is.

Ruim 18.000 mensen hadden van tevoren aangegeven dat ze interesse hadden. Op het hoogtepunt stonden zo’n 50.000 apparaten in de wachtrij. Bij de vorige aanvraagperiode, in juli, lagen die aantallen vele malen hoger. Toen was er 20 miljoen euro beschikbaar.

“Toch zijn wij enigszins verbaasd dat het budget al zo snel vergeven is”, zegt Ronald van Zijp, STAP-manager bij UWV. “Ook in deze vorm blijft het STAP-budget onverminderd populair en zien mensen de kansen ervan in om hun arbeidsmarktpositie te verbeteren.” In het voorjaar besloot het kabinet om vanaf volgend jaar met het STAP-budget te stoppen. De laatste mogelijkheid om het budget aan te vragen is op 15 november.