Moderna en Pfizer omlaag op afwachtend Wall Street

Beleggers op Wall Street lieten farmaceut Moderna, vooral bekend van zijn coronavaccins, maandag hard vallen. Het aandeel dook ruim 9 procent omlaag nadat bekend was geworden dat medeoprichter Noubar Afeyan 15.000 aandelen van het farmaceutische bedrijf had verkocht. Dat komt overeen met ongeveer 1,64 miljard dollar.

Ook branchegenoot Pfizer (min 1,2 procent) ging omlaag. Het concern verwacht dat minder dan een kwart van de Amerikaanse bevolking dit najaar een coronabooster neemt.

Verder kwamen de belangrijkste beursgraadmeters in New York de eerste handelsdag van de week nauwelijks in beweging. Beleggers namen een afwachtende houding aan in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve later deze week. De Amerikaanse centrale bank heeft het rentetarief in de Verenigde Staten al flink verhoogd om de inflatie te bestrijden. Op de financiƫle markten wordt gehoopt dat de Fed woensdag een rentepauze houdt.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde een fractie hoger op 34.624,30 punten. De breder samengestelde S&P 500 sloot 0,1 procent in de plus op 4453,53 punten. De Nasdaq sloot praktisch onveranderd op 13.710,24 punten. Vrijdag zakte de techgraadmeter nog 1,6 procent door zware koersverliezen in de chipsector. Die volgden op berichten dat de grote Taiwanese chipmaker TSMC zijn leveranciers heeft gevraagd de levering van chipapparatuur uit te stellen vanwege de lagere vraag naar zijn chips.

Tesla verloor 3,3 procent. Zakenbank Goldman Sachs heeft zijn winstverwachtingen voor de fabrikant van elektrische auto’s naar beneden bijgesteld.

Ook bleef de aandacht uitgaan naar de stakingen in de autosector. Arbeiders van autofabrieken van General Motors (GM), Ford en Stellantis legden maandag voor de vierde dag op rij het werk neer, omdat een cao-akkoord uitblijft. Vakbond UAW voerde afgelopen weekeinde overleg met de autofabrikanten, maar dat heeft dus nog niet tot een oplossing geleid. Volgens de bond verliepen die gesprekken wel “redelijk productief”. Maandag wordt verder onderhandeld. GM verloor 1,8 procent en Ford 2,1 procent. Stellantis zakte 0,7 procent.

Airbnb eindigde 0,1 procent lager. Het woningverhuurplatform en investeringsbedrijf Blackstone maken sinds maandag deel uit van de S&P 500- index. Blackstone (plus 0,5 procent) vond wel de weg omhoog.