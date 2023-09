Nederland wil actie tegen Polen en Hongarije om Oekraïens graan

Nederland wil dat de Europese Commissie in actie komt nu Polen, Hongarije en Slowakije op eigen houtje Oekraïense landbouwproducten blijven weren. “Ik heb vandaag duidelijk gemaakt dat dit niet de manier is om met Oekraïne om te gaan”, zegt landbouwminister Piet Adema na overleg met zijn EU-collega’s.

Polen, Hongarije en Slowakije hebben aangekondigd landbouwproducten uit Oekraïne te blijven tegenhouden nu de EU dat niet langer doet. De Europese Commissie, die over de handel gaat, trok vrijdag de tijdelijke importbeperkingen in die zij in mei op aandringen van Oekraïnes buren had ingesteld. De buurlanden klaagden dat hun boeren te lijden hadden onder de goedkope tarwe, maïs, koolzaad en zonnebloempitten uit Oekraïne. Die gingen voorheen naar vooral het Midden-Oosten en Afrika, maar hoopten zich sinds de Russische blokkade van Oekraïense graanhavens in Oost-Europa op.

Landen als Nederland en Duitsland maakten in het voorjaar al bezwaar tegen de Europese maatregelen. Die zouden het al zo geplaagde Oekraïne én de gemeenschappelijke Europese markt schaden. Maar met het solo-optreden van de oostelijke lidstaten hebben ze al helemaal niets op. Hongarije wil zelfs nog meer Oekraïense landbouwproducten weren, memoreert Adema. “Ik vind dat gewoon een slechte ontwikkeling”, en dat gold volgens hem voor veel landen. “Daar zou de Europese Commissie wat mee moeten gaan doen. Het is nu aan de commissie.”

De commissie kan onder meer een strafprocedure starten die de drie dwarse lidstaten voor de Europese rechter kan brengen. Die kan boetes en dwangsommen opleggen, maar daar gaan al gauw vele maanden overheen.