Subsidiepotjes aanschaf elektrische auto’s nog lang niet uitgeput

De subsidie die beschikbaar is voor de aanschaf van elektrische auto’s is nog lang niet uitgeput. Dat blijkt uit gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat was vorig jaar wel anders, toen de subsidiepot voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto eind mei al leeg was.

In totaal was er voor dit jaar bijna 100 miljoen euro beschikbaar, 67 miljoen euro voor de aanschaf of het leasen van een nieuwe elektrische auto en ruim 32 miljoen euro voor gebruikte elektrische auto’s. Daarvan is maandag nog ruim 43 miljoen euro over. Aanvragers kunnen voor het kopen of leasen van een nieuwe elektrische auto 2950 euro krijgen en 2000 euro voor een tweedehands model.

Volgens de RVO zijn nog niet alle subsidieaanvragen beoordeeld en kunnen aanvragen nog worden afgewezen. Ook worden aanvragen soms weer ingetrokken. Verder erkent de RVO dat de potjes minder snel leeg raken in vergelijking met vorig jaar. Maar de rijksdienst wil zich niet wagen aan speculaties over de achterliggende reden hiervoor.

Volgens Maarten van Biezen van Vereniging Elektrische Rijders (VER) is de onzekerheid over het aanschaffen van een elektrische auto toegenomen. Zo zal de motorrijtuigenbelasting, die tot en met 2024 niet geldt voor elektrische auto’s, vanaf 2025 wel gelden. “In landen om ons heen blijft die nul”, zo geeft Van Biezen aan. “Daarmee is er meer perspectief voor gebruikers.”

Verder is het voor veel gebruikers onduidelijk hoeveel zij er nu precies op vooruit gaan wanneer zij een elektrische vierwieler aanschaffen, aldus Van Biezen. Hij pleit voor een andere manier om verbruikskosten te communiceren, zodat elektrisch rijden beter kan worden vergeleken met het rijden in bijvoorbeeld een benzineauto. Zo kan het al helpen als inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel gebruikers kwijt zijn per kilometer op de weg.

Het kabinet kondigde in april aan de aanschaf van een tweedehands elektrische auto goedkoper te willen maken. Tegelijkertijd wordt de aanschafbelasting (bpm) van nieuwe auto’s juist duurder, met ongeveer 200 euro.

BOVAG liet daarop weten “zeer teleurgesteld” te zijn. De autobranchevereniging vond dat het kabinet het kopen van nieuwe elektrische auto’s juist zou moeten stimuleren om klimaatdoelen te halen. “Dit wordt gepresenteerd als een klimaatmaatregel, maar de sector vreest dat het er vooral toe zal leiden dat consumenten minder snel een nieuwe auto kopen”, zei BOVAG destijds in een reactie.